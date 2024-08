Dramma nel mondo del calcio: lutto terrificante

Un altro terribile lutto ha colpito il mondo del calcio: l’atleta è passato a miglior vita

È arrivata una di quelle notizie che mai nessuno avrebbe voluto dare. Una giovane vita spezzata. Un calciatore che, in questi ultimi giorni, ha affrontato una delle partite più dure ed impegnative: la battaglia tra la vita e la morte. Purtroppo, però, tutto questo non è bastato. Il mondo del calcio è in lutto per un’altra gravissima perdita.

Un lutto che ha colpito, in modo principale, il calcio sudamericano che piange la scomparsa di Juan Izquierdo. Il suo cuore ha smesso di battere, per sempre, nella serata di martedì 27 agosto. Il calciatore era crollato in campo dopo aver avuto un arresto cardiorespiratorio associato ad aritmia cardiaca.

Il tutto avvenne durante il match valido per la “Copa Libertadores” tra il suo Nacional ed i brasiliani del San Paolo dello scorso 22 agosto. Il centrale difensivo, ad un certo punto del match, aveva perso i sensi ed era crollato sul terreno di gioco, richiamando l’attenzione dei suoi compagni di squadra, staff sanitario e pubblico.

Lutto nel mondo del calcio, addio a Juan Izquierdo

Subito la corsa in ospedale dove l’atleta era stato sottoposto a cure mediche. Dopo una manciata di giorni però, le sue condizioni non sono mai migliorate, fino a quando i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Un momento di grande dolore per la sua famiglia che piange la sua scomparsa. Juan lascia la moglie e due figli. Tra l’altro, il più piccolo, nato nei primi giorni del mese di agosto.

Il giocatore, come riportato in precedenza, era caduto a terra priva di sensi a cinque minuti dal termine dell’incontro (per la cronaca vittoria dei brasiliani per 2-0 ed uruguagi eliminati dalla competizione). Il tutto senza che entrasse in contatto con un altro giocatore. L’intervento dell’ambulanza e dei medici sanitari sul terreno di gioco, poi la corsa all’ospedale “Albert Einstein” nel reparto di terapia intensiva.

Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados. Todo Nacional está de luto por… pic.twitter.com/mYU28mqw6m — Nacional (@Nacional) August 28, 2024

Il nosocomio, nelle scorse ore, ha diramato un comunicato in cui ha rivelato che il 27enne è deceduto per morte cerebrale. Sotto shock il club in cui militava, il Nacional, che lo ricorda con un post pubblicato su “X” in cui esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, amici e tutti coloro che hanno conosciuto il ragazzo. Ad unirsi al dolore che sta provando, in questo momento, la famiglia anche la Federcalcio uruguaiana, argentina, Perù, paraguaiana e colombiana che lo ricorderà con un minuto di silenzio su tutti i campi da calcio sudamericani.