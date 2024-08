Juve, Motta: “Domani bellissima partita, sul mercato…”

Thiago Motta, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma.



Che partita si aspetta?

“Lo stadio sarà pieno, un bell’ambiente di calcio. Noi abbiamo fatto una buona preparazione con entusiasmo, con lo spirito positivo, con responsabilità e il lavoro quotidiano per prepararci al massimo per questa partita e trovarsi pronti a tutto domani in campo. Sicuramente sarà una bellissima gara”.

Quali sono gli obiettivi? Cosa può dare Djaló?

“Prima cosa: Djaló, Kostic s Arthur fanno parte della Juventus, ma il mercato in uscita è ancora aperto. Seconda cosa: il nostro obiettivo è concentrazione massima contro la Roma, domani è una partita importante per noi. Perché è la prossima e noi siamo concentrati al massimo su questa partita. Sul mercato sono felice perché sono arrivati giocatori forti, giocatori di talento che metteranno tutto questo talento a disposizione di una squadra che è già forte. Quindi sono venuti per completare già una squadra forte e di talento e si mettono tutti a disposizione della squadra per il bene della squadra. Quindi devo dire che sono molto felice”.

Cosa le fa pensare che sarà una grande stagione?

“Tutti i ragazzi che sono arrivati e anche Koop hanno fatto un grande sforzo per arrivare qui. Sono ragazzi che devono mettere tutto il loro talento a disposizione della squadra e dare il loro massimo”.

Un giudizio su De Rossi? Un pensiero sui giovani?

“Siamo solo alla terza. Daniele ha fatto un finale di stagione di grandissimo livello. Lo conosco bene, perchè siamo stati compagni di nazionale. Lui mi ha difeso quando mi diedero la 10 in nazionale. Domani saremo avversari, ma gli auguro sempre il meglio.Giovani? Merito loro e non merito mio. Cambiaso, Bremer e Gatti hanno aiutato questi ragazzi a fare bene sul campo. Loro hanno un grande talento che mettono a disposizione della squadra”.

Cosa può dire la sfida di domani?

“Siamo alla terza giornata. È una partita bella da giocare. Dobbiamo pensare a noi a fare una bella prestazione”.

Cambierai qualcosa a livello difensivo?

“È una squadra con dei giocatori forti. Bisognerà difendere da squadra e capire il bene il momento della partita”.

Come stanno i nuovi?

“Tutti in forma. Tutti convocabili per domani”.