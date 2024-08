Sainz di nuovo in Ferrari dopo l’addio: l’annuncio cambia il futuro

Il futuro di Carlos Sainz potrebbe essere ancora in Ferrari. Questa notizia ha lasciato tutti senza parole. Ecco cosa ha detto il pilota spagnolo

Le strade tra la Ferrari e Carlos Sainz si separeranno al termine di questa stagione. Il pilota iberico ha già firmato per la Williams, dopo che la rossa gli ha comunicato, alcuni mesi fa, la volontà di non proseguire il rapporto professionale. Dopo una serie di valutazioni, Sainz ha scelto il team britannico per provare a restare competitivo in Formula 1, seppur con un progetto tecnico da rilanciare.

In un primo momento, sembrava che Carlos Sainz potesse finire alla Red Bull al posto di Sergio Perez, ma quel sedile è molto ambito e la concorrenza è spietata. Anche Aston Martin e Alpine hanno manifestato un grande interesse per l’attuale pilota della Ferrari, il quale ha scelto la Williams perché vuole continuare a correre per un team storico. Come tutti sanno da tempo, ormai, Sainz sarà sostituito da Lewis Hamilton, che ha firmato un contratto biennale con la Ferrari. Il sette volte campione vuole vincere l’ottavo titolo iridato, quello che gli permetterebbe di superare Michael Schumacher, guidando una Rossa.

Sainz: “Per sempre ferrarista, non escludo un ritorno”

Carlos Sainz ha parlato alla vigilia del Gran Premio di Monza ed ha salutato i tifosi italiani. Sarà la sua ultima apparizione a Monza con la tuta rossa, ma questo non vuol dire che non possa esserci un ritorno. Carlos ha già firmato per la Williams ed è molto motivato per il futuro, ma vuole chiudere al meglio la sua esperienza con la Ferrari, possibilmente portando a casa un’altra vittoria entro la fine della stagione. La scuderia di Maranello non è stata competitiva nelle ultime gare, quindi potrebbe essere un’impresa ardua, ma Sainz non ha nessuna intenzione di arrendersi.

Il pilota spagnolo ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, nel corso della quale ha parlato del suo presente, ma anche del futuro aprendo ad un clamoroso scenario relativo ad un futuro ritorno in rosso: “La F1 mi ha insegnato che non si sa mai, ci sono tanti esempi di piloti che vanno via e poi tornano. Mi mancano ancora tanti anni di carriera e io non escludo nulla. Se sei un pilota Ferrari, sarai ferrarista per sempre“,

Sainz guarderà sempre la scuderia di Maranello con grande affetto. È capitato a tutti i piloti del passato e succederà anche a lui, su questo non c’è alcun dubbio. Il pilota spagnolo spera che la Williams abbia la forza per ripetere quanto di buono fatto dalla McLaren quest’anno, in modo da restare in uno dei team più forti della Formula 1. Sarà difficile, ma nulla è impossibile.