Verstappen nei guai: Red Bull smascherata

Verstappen è avvertito, questa volta potrebbe finire male. La Red Bull si trova in seria difficoltà e le ultime dichiarazioni non sono incoraggianti

Se avessimo chiesto a maggio ad un appassionato di Formula 1 quali fossero i suoi favoriti per la vittoria dei titoli mondiali, chiunque avrebbe indicato Max Verstappen e la Red Bull. Anche questa stagione, infatti, è iniziata nel segno del pilota olandese, dominatore sin dal primo chilometro, a bordo della sua vettura perfetta. Poi, con il trascorrere delle settimane, è cambiato qualcosa e le avversarie hanno iniziato un lento avvicinamento che, nelle ultime gare, si è trasformato in un vero e proprio sorpasso.

In questo momento sembra che la macchina più forte in pista sia la McLaren, soprattutto quella di Lando Norris, alla ricerca di una clamorosa rimonta nei confronti di Max Verstappen. Il distacco è ancora molto ampio e Max ha ancora un vantaggio che gli consente di correre con grande sicurezza, ma in Formula 1 può cambiare tutto, da un momento all’altro. Intanto, c’è chi pensa che i problemi della Red Bull siano più gravi di quanto si possa pensare e che in futuro arriveranno ulteriori difficoltà per la scuderia austriaca. Di sicuro, non è buona notizia per Max Verstappen.

L’opinione dell’esperto: “La situazione della Red Bull è seria”

Jeroen Bleekemolen è un pilota che ha gareggiato in diverse categorie, arrivando fino alla Formula 3. Interpellato da ‘NOS’, ha parlato dell’attuale situazione di Max Verstappen all’interno della Red Bull. Bleekemolen è molto preoccupato perché la situazione sta diventando difficile e Max potrebbe non avere più alle spalle la solidità degli ultimi anni. Il team sta iniziando a perdere pezzi, come dimostra l’addio di Adrian Newey, l’ingegnere britannico che ha disegnato la Red Bull degli ultimi anni e che è destinato a passare in Aston Martin.

L’ex pilota nel suo intervento ha ammesso: “Non si può provare sempre a indorare la pillola, la situazione attuale della Red Bull è piuttosto seria e Max Verstappen di sicuro non è contento di avere una macchina come quella vista nelle ultime gare. La McLaren è superiore, ma adesso tocca ad Horner rimettere la squadra in carreggiata”.

Ha quindi ribadito che nel team Red Bull c’è un grande fermento, e stanno succedendo tante cose. “È evidente che non tutti siano sulla stessa lunghezza d’onda, lo dimostrano le dichiarazioni rilasciate ultimamente da Jos Verstappen”, ha aggiunto.

Anche l’ex pilota Jan Lammers è d’accordo e pensa che i problemi della Red Bull derivino dalla penalità inflitta per aver violato il budget nel 2021. Secondo Lammers, Max Verstappen non può aver dimenticato come si guida, quindi deve essere successo qualcosa dal punto di vista regolamentare per vedere una involuzione del genere: “Gli altri team propongono aggiornamenti, la Red Bull non lo fa perché non ha budget. Hanno sicuramente più problemi di quanto si possa immaginare”.