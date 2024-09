Annuncio e ritorno in Formula 1: ha già deciso

Un annuncio semplicemente pazzesco sul possibile ritorno in Formula 1 di un ex campione del mondo. E’ davvero clamoroso

L’attenzione di tutti è rivolta alla pista, ad un momento cruciale per Red Bull e Max Verstappen che rischiano di vivere un finale di stagione al cardiopalma. Nonostante il grosso vantaggio che l’olandese ha accumulato nella prima parte della stagione, il ritorno alla carica delle due McLaren – specialmente quella di Norris – può portare ad un pazzesco ribaltone.

Si prospetta quindi un finale di stagione appassionante con possibili colpi di scena soprattutto per il Mondiale Costruttori, per il quale la scuderia di Woking sembra ora favorita. Ad ogni modo, lontano dalla pista, nelle scorse ore è arrivato un annuncio davvero sorprendente.Al centro di tutto vi è un ex campione del mondo e la possibilità di un ritorno clamoroso in Formula 1.

Ci riferiamo a Nico Rosberg che vinse il titolo del 2016 decidendo poi inaspettatamente di ritirarsi dalla F1. Il tedesco, ora apprezzato commentatore della F1 per Sky Sport ha spiazzato tutti con un sorprendente retroscena.

Formula 1, torna Rosberg? Che retroscena

Durante le FP3 del GP di Monza, quando mancava poco all’inizio delle qualifiche che avrebbe visto la pole position di Lando Norris, Rosberg ha rilasciato alcune clamorose dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport F1 Uk’ nelle quali ha rivelato un retroscena davvero particolare.

Si parla dell’Alpine, scuderia che recentemente ha riportato Flavio Briatore in F1 con un ruolo operativo e annunciato Jack Doohan come secondo pilota per la prossima stagione insieme a Gasly. Durante il commento delle prove libere al fianco di Davd Croft e dell’ex pilota indiano Karun Chandhok, il 39enne tedesco ha parlato di una possibile sua acquisizione di azioni dell’Alpine. “Ho avuto la possibilità, tramite un’email che mi è arrivata, di acquistare una quota dell’Alpine“, ha rivelato l’ex campione del mondo lasciando di sasso i presenti che hanno subito chiesto chiarimenti a Rosberg.

“Ti hanno mandato una mail per chiederti se volevi comprare parte dell’Alpine?“, è stata la domanda di un incredulo Croft. Rosberg non ha fatto altro che confermare, riferendo poi come abbia rifiutato la proposta. “Avrei dovuto indagare di più sui dettagli”, ha scherzato Rosberg. L’ex pilota nel corso degli anni ha dato vita ad una scuderia di Extreme E che lui stesso ha definito molto redditizia e che potrebbe valere più di un miliardo di dollari.