Juventus-Roma, De Rossi frena Thiago Motta: 0-0 a Torino. Esordio per Koop, Nico e Koné

La Juventus rallenta contro la Roma di De Rossi: all’Allianz Stadium vince il tatticismo, i due tecnici che si annullano a vicenda. Solo 0 a 0 con occasioni pressoché nulle: i bianconeri ora sono ancora in vetta, ma con gli stessi punti di Inter, Torino ed Udinese (7).

Da salvare per Vlahovic e compagni sicuramente la fase difensiva dato che per la terza partita consecutiva Di Gregorio non incassa gol. La Roma d’altro canto riprende coraggio dopo la sconfitta con l’Empoli, con i giallorossi che mostrano lo spirito di squadra giusto e la compattezza necessaria per riunirsi dopo il ko casalingo con i toscani.