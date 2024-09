Milan, mano leggera con Leao e Theo: niente multa. La situazione

Theo Hernandez e Rafa Leao non saranno multati dal Milan per il caso del cooling break nel match controa Lazio.

Il Milan decide di utilizzare la mano morbida nonostante una situazione che oggettivamente è stata alquanto insolita: due giocatori che si isolano dall’altro lato del campo mentre i restanti protagonisti in campo sono attorno ai rispettivi allenatori per le direttive, oltre che per rinfrescarsi.

In casa rossonera c’è dunque voglia di stigmatizzare l’accaduto che già i diretti interessati hanno ridimensionato. Fonseca già ieri sera negava attriti: “Non ci sono problemi e non dobbiamo crearli. Io sono una persona sincera e dico la verità. Non mi nascondo. Stavolta vi dico che non ci sono problemi. Ho parlato con loro in settimana e hanno accettato bene la scelta”. Theo Hernandez avdva invece spiegato: “Eravamo entrati da due minuti, non avevamo bisogno del cooling break. Non era nulla contro squadra e allenatore. Ora dobbiamo continuare a lavorare per vincere tutti insieme”.