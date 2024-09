Senza Zanardi è “impossibile”: annuncio commovente

Alex Zanardi ancora nel cuore di tantissimi appassionati di sport: arriva l’annuncio che lo pone nuovamente in primo piano

L’Italia è un paese ricco di eccellenze dal punto di vista sportivo. Culturalmente e storicamente lo sport ha sempre avuto un ruolo fondamentale, tanto da accogliere e crescere numerosissimi talenti in ogni disciplina. Un esempio chiaro sono le 40 medaglie conquistate alle Olimpiadi di Parigi 2024, un traguardo più che brillante.

Ma tra le eccellenze assolute non si può citare un atleta che nella propria vita si è saputo reinventare, diventando un esempio per tutti, un guerriero incredibile che non molla mai. Stiamo ovviamente parlando di Alex Zanardi, l’ex pilota automobilistico che per le ragioni più assurde e drammatiche si è ritrovato a cambiare vita e rilanciarsi da zero con coraggio e virtù.

L’atleta bolognese ha una storia unica. Nel 2001, come è noto a tutti, subì un incidente gravissimo al Lausitzring, mentre correva nel campionato CART. Lo schianto costrinse i medici ad amputare entrambe le gambe di Zanardi, il quale però dopo il periodo di riabilitazione si risollevò, indossando le protesi in titanio e rilanciandosi successivamente come atleta paralimpico.

Quanto manca Zanardi alle Paralimpiadi di Parigi 2024

Zanardi dunque si è reinventato, diventando un simbolo di rinascita e coraggio per tutto lo sport italiano. Dai motori è passato al mondo delle handbike, dove si è subito dimostrato un fenomeno: il bolognese ha già portato a casa 6 medaglie paralimpiche (4 ori e due argenti).

Peccato che la vita sta continuando ad essere crudele e durissima con Zanardi. Lo sventurato Alex nel 2020 ha subito un secondo grave incidente, proprio mentre si allenava su strada in handbike, schiantandosi contro un tir. L’atleta ha superato anche questa, pure restando alle prese con una lunga e dolorosa riabilitazione lontano dalle luci della ribalta.

Per questo motivo Zanardi ha perso l’appuntamento, anche come simbolo, delle Paralimpiadi di Parigi 2024, scattate pochi giorni fa. Il giornalista spagnolo Virgilio Pasotti gli ha dedicato un post su X, che commuoverà sicuramente i suoi tanti fan: “Impossibile vedere i giochi paralimpici senza ricordare il grande Alex Zanardi” – con tanto di immagine del campione in tenuta tricolore durante una delle sue gare di handbike.

La speranza è che il grande ed immortale Alex torni il più presto quanto meno a mostrarsi al grande pubblico che vorrebbe tanto poterlo riabbracciare.