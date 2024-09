Svolta totale per Sinner: ribaltone in classifica

Ecco come potrebbe evolvere la situazione di classifica di Jannik Sinner, attuale numero 1 del ranking con lo Us Open

Gli US Open, l’ultimo torneo del grande slam della stagione in corso, stanno regalando sorprese a dir poco incredibili. Oltre al ko di Djokovic con Popyrin, clamorosa è stata la sconfitta di Carlos Alcaraz, uno dei favoriti della vigilia, eliminato al secondo turno dall’olandese Van de Zandschulp.

Il talento spagnolo, capace di portarsi a casa in questa annata sia il torneo di Roland Garros che quello di Wimbledon (per la seconda volta consecutiva) è crollato a New York sotto i colpi del sorprendente rivale olandese che ha stupito tutti, eliminando uno dei protagonisti più attesi.

Il k.o. di Alcaraz influirà anche sulla situazione nel ranking Atp dello spagnolo. Infatti con l’uscita di scena dagli US Open, Carlos ha fatto svanire ogni possibilità di agganciare la vetta della classifica, saldamente detenuta da Jannik Sinner. Il tennista azzurro, a sua volta, ha superato agevolmente i primi tre turni a New York e si appresta ad affrontare Tommy Paul agli ottavi.

Crollo Alcaraz agli US Open: come cambia la classifica ATP

Ovviamente i risultati di un torneo di primissimo livello come gli US Open incidono immediatamente sul ranking. Come detto Alcaraz dovrà rimandare i sogni di aggancio alla prima posizione che Sinner invece potrà rafforzare fortemente. Ad approfittare dei ko di Alcaraz e Djokovic (peraltro detentore del titolo) sarà Alexander Zverev, già certo della seconda posizione dopo lo Slam newyorchese.

Dunque Zverev resterà in alto ma non avrà possibilità di agganciare la leadership di Sinner, al quale basterebbe accedere ai quarti degli US Open per restare in testa, almeno fino a fine ottobre. Fino al torneo ATP di Vienna, dove Sinner è campione in carica, l’azzurro guarderà tutti dall’alto.

L’unico modo per Alcaraz e compagnia di insidiarlo è fare più punti possibili nei prossimi tornei che si svolgeranno in Asia, in particolare nella tournée cinese. Sinner che resta in testa anche alla Atp Race. Anche in questa graduatoria che decreta gli otto qualificati alle Finals di Torino, nessuna chance di sorpasso da parte di Alcaraz. Attenzione, invece, a Zverev che, con una vittoria allo Us Open (sarebbe la sua prima in carriera in uno Slam), potrebbe superare l’azzurro, già certo di un posto tra gli 8 di Torino.