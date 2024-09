Thiago Motta: “Partita difficile, Juve troppo frenetica. Vlahovic? Lo vedo benissimo”

Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo lo 0 a 0 rimediato in casa contro la Juventus. Ecco le sue parole: “Oggi di positivo rimane che non abbiamo ancora preso gol, siamo stati troppo frenetici, a tratti abbiamo fatto bene noi, a tratti loro. E’ stato un match davvero difficile ed equilibrato, ci è mancato capire il momento giusto per colpire. C’è da sottolineare poi che la Roma è una grande squadra. Offensivamente possiamo fare meglio. Vlahovic? Io lo vedo benissimo. Aiuta sempre la squadra. A volte segna, a volte non segna, ma io nella mia squadra dell’attaccante non guardo solo il gol. Deve continuare così”.

Motta parla poi di Nico Gonzalez e Conceicao: “Nico? Abbiamo la fortuna di avere giocatori di caratteristiche diverse che possono ricoprire più ruolo e Nico è uno di questi. Dipenderà dagli avversari e come vorremo giocare. Conceiçao? Ragazzo che ci darà una grande mano in questa stagione”.