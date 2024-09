Brusco addio alla Ferrari, nessun rinnovo: è finita di nuovo

C’è un clamoroso addio alla Ferrari che si è consumato proprio nelle scorse ore: un accordo che non prevede rinnovo ma una nuova separazione

La scuderia di Maranello sta cercando di tornare ai fasti di un tempo e con Vasseur si stanno prendendo decisioni importanti anche lontano dalla pista. Questa mossa, però, di certo non sarà positiva per il futuro.

La crescita della Ferrari nel week end di Monza sotto il punto di vista prestazionale ha sicuramente fatto tornare il sorriso ai tifosi della Rossa. Non è ancora sufficiente per ambire ai massimi livelli, ma di sicuro si è sulla buona strada per il futuro. Azerbaijan e Singapore saranno altri due banchi di prova piuttosto importanti in vista del 2025, quando l’arrivo di Hamilton dovrà servire anche da boost per l’intero box.

L’importanza di avere un pilota di prima grandezza come l’inglese non è soltanto tecnica ma anche economica. Hamilton porta con sé una visibilità e un appeal a cui nemmeno la Ferrari può mostrare noncuranza. Proprio sotto il profilo delle sponsorizzazioni c’è però una notizia non proprio positiva per la Rossa. Si tratta della chiusura del rapporto con una delle partnership economiche più importanti, ovvero la banca spagnola Santander. La scuderia di Maranello ha comunicato ufficialmente che allo scadere dell’attuale contratto, il 31 dicembre 2024, le strade dei due famosi brand si separeranno.

La Ferrari perde uno sponsor, addio alla banca spagnola Santander: era il secondo contratto dopo i tempi di Alonso

L’accordo tra Santander e Ferrari era su base triennale e si trattava del Premium Partner della Scuderia in F1 e nel programma Le Mans Hypercar dal gennaio 2022. Tra l’altro gli spagnoli avevano avuto anche un lungo trascorso come sponsor principale della Rossa nel periodo in cui Fernando Alonso ha vestito i colori della scuderia di Maranello (fino in realtà anche al 2017).

Ad annunciare la chiusura del rapporto è stato Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer di Ferrari: “Con la fine della nostra collaborazione di successo con Santander, desideriamo esprimere la nostra gratitudine per la loro dedizione e collaborazione durante il nostro percorso insieme”.

Dall’altro lato della barricata, anche Juan Manuel Cendoya, global head of Communications, Corporate Marketing and Research of Santander and vice chair di Santander Spagna, ha voluto spiegare: “Siamo estremamente grati alla Ferrari per la sua partnership negli ultimi tre anni”. Le strade ora si separano ma probabilmente vedremo la banca spagnola ancora impegnata nel mondo del Motorsport.