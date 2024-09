Dramma Djokovic-Nadal, non era mai successo: tifosi disperati

Novak Djokovic e Rafael Nadal, che notizia quella appena arrivata. Per gli appassionati di Tennis è davvero un evento

Siamo alle soglie di una nuova era nel mondo del tennis. Lo si era capito già dall’anno scorso quando il nuovo che avanza ha impattato in maniera significativa sui tornei. Ci riferiamo prima di tutto all’ascesa di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, i due enfant prodige destinati a raccogliere l’eredità dei big di un tempo. I due si sono divisi fin qui i tre Slam già disputati (in attesa degli US Open in corso in questi giorni) con l’azzurro in vetta alla classifica del ranking ATP.

Questo ha portato al naturale declino delle grandi leggende tennistiche, i campioni che per un ventennio avevano dominato la disciplina. C’è un dato, infatti, che sta facendo notizia. Non era mai successo da 22 anni, adesso è realtà. Segno di come avanzano i tempi e di come ci troviamo davvero alle porte di una nuova epoca.

Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer hanno dato vita a sfide memorabili e tanti trionfi. Con il ko del serbo al terzo turno dello Us Open è certo che nessuno di loro riuscirà a vincere un grande Slam nella stagione in corso. Era il 2002, quando per l’ultima volta uno di questi tre nomi non compariva nell’albo d’oro di uno Slam. Ben 22 anni fa! Un dato pazzesco e clamoroso allo stesso tempo.

Fine di un’era nel mondo del tennis: tifosi senza parole, è successo dopo 22 anni

Questo dimostra come i tre abbiano dominato la scena per anni. Federer si è ritirato da un paio di anni e quindi era naturalmente già fuori dai giochi. Nadal sta attraversando una fase molto delicata della carriera, sempre alle prese con infortuni ed è molto vicino a sua volta al ritiro che potrebbe avvenire già entro fine anno.

Poi c’è Djokovic, l’unico che sta ancora concorrendo a grandi livelli ma anche per lui non è stata un’annata indimenticabile. Ha vinto il torneo dei Giochi Olimpici a Parigi, l’unico che gli mancava in carriera. Ma per quanto concerne gli Slam, stagione da dimenticare.

E dire che è ad una sola vittoria dal record assoluto di Slam vinti in carriera. Ora dovrà attendere il 2025 anche perché Nole per ora non ne vuole sapere di ritirarsi. Si è ritirato, invece, Andy Murray, altro esponente della generazione d’oro di inizio millennio che ha lasciato il tennis dopo le Olimpiadi.