ESCLUSIVA SI Pedullà: “Juve, per Djalo al Porto si sta trovando l’accordo in prestito secco”

Alla fine Tiago Djalo sembra che lascerà la Juventus, anche se non in maniera definitiva. Chiuso ulteriormente dal recente arrivo di Kalulu dal Milan, il portoghese è vicino al rientro in Patria.

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà infatti (che aveva anticipato la pista ancora il 10 agosto e nei giorni successivi) il difensore è vicino al Porto. La Juventus ha cominciato a parlarne quando stava trattando Conceicao, ma ora si sta trovando la quadratura in prestito secco. Dopo aver collezionato una sola presenza con Allegri, Djalo è finito fuori dal progetto tecnico di Thiago Motta e dunque con l’approdo ai Dragoes punterà a rilanciare le proprie quotazioni.