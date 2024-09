Michael Schumacher da sogno: che bello vederlo così – FOTO

Michael Schumacher fa impazzire i tifosi: una foto che ha lasciato tutti commossi. È meraviglioso vederlo così

La Formula 1 non potrà dimenticare quello che, numeri alla mano, è rimasto tra i più grandi interpreti di questo sport. Una leggenda, capace di vincere 7 titoli mondiali e riportare la scuderia con più storia e tradizione nel paddock – la Ferrari – alla vittoria dopo anni di delusioni.

Michael Schumacher da anni combatte per tornare quello di un tempo. Un tragico incidente, undici anni fa, gli ha cambiato la vita. Ma il tedesco è un guerriero nato e non ha mai permesso che la caduta dagli sci sulle nevi di Meribel potesse avere la meglio sulla sua salute, il cui stato rimane avvolto dal mistero. Sua moglie Corinna ancora oggi lo protegge da tutto e tutti, nessuno è in grado di sapere come stia effettivamente Michael.

Spesso e volentieri, però, il pensiero va alle sue imprese in pista, alle sue vittorie, ai suoi momenti felici. Una carriera perfetta, condita da gioie e soddisfazioni semplicemente uniche. E così lo scatto venuto a galla ha lasciato con le lacrime agli occhi milioni di appassionati e fan dell’ex pilota tedesco. Nelle scorse ore è spuntata una foto davvero suggestivo che ritrae Michael Schumacher.

Schumacher da brividi: lo scatto è fantastico

Un momento memorabile nella vita e nella carriera del sette volte campione del mondo che nessun appassionato di questo sport potrà mai dimenticare. Un ricordo pazzesco che ancora oggi, al solo pensiero, mette semplicemente i brividi. lo ha pubblicato una sua fan page su ‘X’.

Nel 1991 esordì giovanissimo in Formula 1 alla Jordan, con un settimo posto in qualifica che stupì il team irlandese che decise di puntare su di lui. In pista, però, fu sfortunato: la rottura della frizione, quasi subito, lo costrinse al ritiro. Il ricordo in questione però è avvenuto esattamente un anno dopo, sempre in Belgio in occasione del GP di Spa-Francorchamps. Michael nel frattempo era passato in Benetton, sotto la supervisione di Flavio Briatore. E bastò poco al tedesco per inaugurare la sua primissima vittoria in Formula 1, con una prestazione maiuscola dodici mesi dopo l’esordio assoluto in categoria.

Si parla esattamente di 32 anni fa, il ‘Kaiser’ partì terzo dietro Mansell e Senna: in gara, però, le cose cambiarono. Schumi staccò Mansell di ben 36”, con Patrese che chiuse sul terzo gradino del podio. Una dimostrazione di talento e forza che ha poi ribadito lungo tutta la sua straordinaria e irripetibile carriera. Semplicemente eccezionale.

Michael wins his first F1 race, #OTD 1992, one year after his first race on that same Spa circuit#KeepFightingMichael pic.twitter.com/EzczeB7go0 — Michael Schumacher (@_MSchumacher) August 30, 2024

Lo spumante alzato al cielo, il sorriso di un ragazzo appassionato che iniziava a vivere un vero e proprio sogno, frutto di anni di lavoro e sacrificio. A partire dalla gavetta nei kart, grazie a papà Rolf che lo ha sempre spinto e supportato. Un uomo speciale, un pilota unico. È questo che Michael Schumacher è stato ed è ancora oggi per milioni di persone sparse nel mondo.