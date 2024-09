NBA, serie con LeBron su Netflix: sorprese tra partecipanti e assenti

La decisione della nota piattaforma ha scatenato i tifosi. Si discute riguardo LeBron James, ma anche di tanti altri aspetti

Manca ancora tempo all’inizio della NBA, i giocatori sono in vacanza mentre i giovani sono alle prese con la fase di preparazione in vista dell’inizio della stagione. Chi in questo periodo si gode meritate vacanze è sicuramente il fenomeno del basket mondiale LeBron James, leggendario campione che ha fatto la storia degli ultimi decenni di pallacanestro.

Le scorse settimane hanno visto il campione trascinare la Nazionale Usa a vincere la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi, un dominio netto e con gli Stati Uniti che hanno sofferto solo leggermente in semifinale contro la Serbia. Oltre a LeBron anche Steph Curry protagonista, ma al centro c’è sempre il Re, premiato a fine torneo (nonostante qualche polemica) come miglior giocatore delle Olimpiadi.

Ma è notizia dell’ultim’ora che LeBron James sarà il protagonista principale di una serie documentario della nota piattaforma Netflix sulla pallacanestro e in particolare sulla NBA. La serie si chiamerà ‘The Big 5’, concentrata sugli aspetti più interessanti dentro e fuori la vita dei giocatori. Netflix ha fatto serie del genere in passato anche per altri sport, come la serie ‘Quaterback’ per il Football americano o quella sulla vita dei tennisti. Ora è l’NBA al centro della curiosità dell’emittente americana.

NBA, LeBron protagonista su Netflix: non tutti sono d’accordo

Per l’occasione LeBron avrebbe scelto alcuni giocatori da inserire nel cast, i giovani talenti americani Anthony Edwards e Jayson Tatum, – quest’ultimo protagonista nella vittoria del titolo NBA 2024 con Boston – e anche profili più esperti come il lituano figlio d’arte Domantas Sabonis e Jimmy Butler, stella dei Miami Heat e amico di LeBron. Quest’ultimo è uno dei profili più interessanti del mondo NBA e c’è curiosità tra i fan per capire come si comporterà durante la serie.

Allo stesso tempo il mondo social ha criticato Netflix per questa scelta e avrebbe preferito vedere altri protagonisti nella serie. Tanti tifosi speravano di vedere Nikola Jokic e Luka Doncic tra i protagonisti della stessa serie, due stelle europee che da anni ormai dominano nella lega più importante al mondo. Oltre che loro però i tifosi sono rimasti delusi in particolare per l’assenza di Steph Curry, altra stella NBA rimasta al di fuori di questo interessante progetto.

Insomma a breve uscirà una nuova interessante serie Netflix e i tifosi NBA non vedono l’ora di vedere ciò che accadrà al suo interno, al netto delle grosse assenze in un roster che sarebbe potuto essere più ampio.