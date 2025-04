Schumacher, la rivelazione è disarmante: “Non è giusto”

La rivelazione su Schumacher lascia i tifosi spiazzati e rammaricati: lo ha detto anche il pilota che non è giusto

Michael Schumacher sempre nel cuore. Il motorsport non dimentica il campione tedesco, uno che ha fatto la storia della Formula 1 con le sue indimenticabili imprese.

L’ex ferrarista combatte la sua battaglia personale con la vita dal 29 dicembre 2013, da quella caduta sugli sci che ha cambiato il corso delle cose. Una battaglia combattuta al riparo da occhi indiscreti, con la privacy massima per evitare qualsiasi speculazione, con al fianco la moglie Corinne e i figli Gina e Mick. Proprio il giovane Schumacher sta provando a percorrere la stessa carriera del padre, anche se al momento le porte della Formula 1 per lui sono rimaste chiuse.

Dopo i due anni in Haas, Schumi jr non è stato in grado di trovare una scuderia che puntasse su di lui ed ha ripiegato sul Wec dove con la Alpine sta raccogliendo qualche soddisfazione come il podio ad Imola. Qualche possibilità di rivederlo nella classe regina dell’automobilismo c’è, con l’ingresso della Cadillac che potrebbe rappresentare una opportunità per Mick Schumacher. Intanto però il tedesco incassa il sostegno di un suo compagno di squadra.

Schumacher, Gounon rimprovera la F1: “Non è giusto”

È Jules Gounon, anche lui all’Alpine nel Wec nella stessa squadra di Schumacher, a prendere le difese del pilota tedesco. A ‘Motorsport-Total.com’ Gounon ha parlato delle difficoltà avute da Mick in F1, parlando apertamente di comportamenti ingiusti.

“Credo che alcune cose che gli sono accadute non siano state giuste – le parole del pilota -. La Formula 1 è ancora una vasca di squali ed non è facile capire quel che sta succedendo realmente“. Questo però non intacca il valore di Mick Schumacher che per il compagno di squadra “merita molto rispetto. È stato campione in F3 e F2 e non ci sono molti piloti che possono dire di aver raggiunto questi risultati“.

Il francese non ha dubbi sul valore del compagno di squadra e nel corso dell’intervista lo dice in maniera chiara: “Mick è un pilota di alto livello dal mio punto di vista. Non so se si può dire che è stato trattato ingiustamente in quanto non ero coinvolto direttamente – la sua precisazione – , ma ritengo che meriti molto rispetto per tutto quello che ha ottenuto“.

Una presa di posizione netta e chiara quella di Gounon che spera che Mick anche nel Wec con l’Alpine dia una prova del suo valore. Magari per riguadagnare un sedile di F1.