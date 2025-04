Ternana, cambio di agente per Alexis Ferrante: si affida alla BSM di Diego Tavano

Il giocatore della Ternana, Alexis Ferrante, cambia agente e decide di affidarsi alla BSM di Diego Tavano, agenzia il cui socio è l’ex attaccante della Roma, Diego Perotti. Sempre con la BSM collabora da tempo Francesca Teodori, che da tre anni segue da vicino i trasferimenti di mercato del giocatore.

L’attaccante rossoverde vive dunque un nuovo inizio, dopo una prestazione positiva vissuta contro la Virtus Entella, dove si è visto anche annullare un gol. L’argentino ora è chiamato ad aiutare il club che sarà impegnato ai playoff per il gruppo B di Serie C, dato il secondo posto raggiunto in questa annata. La squadra di Liverani partirà direttamente dai quarti di finale, così come faranno Vicenza e Cerignola per gli altri gironi.