L’ascesa di Hernan Crespo: avvistato in due stadi, ora punta al ritorno in Italia da allenatore

Hernán Crespo alla ricerca di una nuova avventura nella sua nuova vita da allenatore, si fa rivedere in Italia. L’ex attaccante di Inter, Lazio, Parma e Milan ha assistito alla partita Lazio-Bologna dallo stadio ed era stato avvistato anche qualche giorno prima a Parma-Juventus.

Dopo aver vinto 6 titoli con 4 club diversi, Crespo si distingue come uno degli allenatori argentini che ha vinto di più dal 2020 ad oggi ed ora guarda al ritorno in Europa da tecnico. Si è guadagnato il primato di essere uno dei tre allenatori nella storia del calcio ad aver vinto titoli continentali in due continenti diversi. Condivide questo raro traguardo con Marcello Lippi e Luiz Felipe Scolari. Crespo infatti ha vinto la Copa Sudamericana con il Defensa y Justicia e la AFC Champions League con l’Al-Ain, dopo una carriera da giocatore già pluridecorata.

In questi giorni in Italia è stato protagonista di diversi incontri e contatti mentre si prepara per la sua prossima sfida professionale. Un altro motivo chiave della sua lunga permanenza nel Belpaese è legato alla Federcalcio argentina (AFA) ed al suo progetto internazionale di aprire accademie calcistiche argentine a Parma e Napoli, di cui Crespo è ambasciatore globale. Il suo sogno rimane la UEFA Champions League. Dopo aver vinto la Coppa UEFA con il Parma da giocatore e aver perso la finale di Champions League nel 2005 con il Milan contro il Liverpool, Crespo intende ora tornare in Europa, questa volta per conquistare il continente da allenatore.