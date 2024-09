Sinner, decisione imminente: proprio come un anno fa, è attesissima

Prosegue spedito il cammino di Jannik Sinner allo Us Open. L’azzurro, a breve, è atteso da una decisione davvero importante

Jannik Sinner si è presentato allo Us Open non certo nelle migliori condizioni possibili. Nonostante la vittoria a Cincinnati, il caso doping che lo ha coinvolto e dal quale è stato scagionato in attesa del possibile appello della Wada ha lasciato strascichi pesanti sull’umore del numero uno del mondo.

Sul campo, tuttavia, Sinner è stato protagonista di una prima settimana davvero positivo con tre facili vittorie contro McDonald, Michelsen e O’Connell, tre avversari – va detto – che non potevano impensierirlo in alcun modo. Per la seconda edizione consecutiva, Jannik è approdato agli ottavi di finale dello Slam newyorchese ed ora è atteso dal primo test probante, quello contro Tommy Paul.

L’eliminazione di Alcaraz nella sua parte di tabellone apre possibili scenari favorevoli per Sinner che, dopo il possibile quarto di finale con Medvedev, potrebbe trovare in semifinale uno tra De Minaur, Draper, Machac e Thompson. Il cammino dell’azzurro allo Us Open, peraltro, sarà fondamentale per una decisione che attende Jannik nei prossimi giorni.

Sinner, a breve l’attesa decisione: dipende tutto dallo Us Open

Ci riferiamo alla presenza eventuale di Sinner nei match della fase a gironi a Coppa Davis che si disputeranno a Bologna dal 10 al 15 settembre ovvero la settimana seguente la conclusione dell’ultimo Slam dell’anno. L’Italia, campione in carica, affronta Olanda, Brasile e Belgio per qualificarsi alle Final Four di Malaga.

Con ampio anticipo, il capitano Filippo Volandri ha diramato l’elenco dei convocati che comprende lo stesso Sinner, Musetti, Darderi e i due doppisti Vavassori e Bolelli. Convocazioni che, come ha specificato Volandri, potrebbero subire variazioni a ridosso dell’evento.

Sinner deciderà nei prossimi giorni. Dovesse arrivare fino in fondo allo Us Open, le speranze di vedere il numero uno del mondo in campo a Bologna, inevitabilmente, diminuirebbero. Presto comunque per dirlo. In caso di possibile defezione, le alternative valide non mancano per Volandri che può contare anche su Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Sonego, quest’ultimi due protagonisti assoluti della vittoria di Malaga.

Di fatto, per Sinner, si ripete la stessa situazione vissuta un anno fa quando, dopo il ko allo Us Open contro Zverev agli ottavi, decise di non partecipare ai match di Davis alla Unipol Arena di Bologna. Gli azzurri, dopo il pesante ko con il Canada nel match d’esordio, riuscirono comunque a qualificarsi battendo Cile e Svezia. Sinner poi si fece perdonare della sua assenza, trascinando gli azzurri nel leggendario trionfo di Malaga.