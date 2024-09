Ultim’ora Zanardi, annuncio lampo: “Mancherà tanto”

L’annuncio arrivato nelle scorse ore che riguarda Alex Zanardi ha commosso il web: un messaggio da brividi per l’ex pilota

Non è stato semplice per Alex Zanardi affrontare ciò che la vita, spesso ingiustamente, ha deciso di riservargli. Un grande atleta, un pilota apprezzatissimo e dall’indiscutibile talento che nel pieno della sua carriera si è ritrovato a fare i conti con una tragedia immane.

Il Campionato Cart lo ha visto trionfare in due occasioni, fino poi a quello sciagurato incidente del 15 settembre 2001 che ha cambiato tutto. Alex perse il controllo della sua vettura, uno scontro impressionante che quasi tolse la vita al pilota bolognese. I medici gli salvarono la vita ma ad un costo enorme: l’amputazione degli arti inferiori. Carriera finita, buio totale. Non per Alex che dopo quel tragico evento ebbe la forza e la fibra morale di rialzarsi quasi subito.

Tornò a correre, lo fece da vincente – come suo solito – in handbike. 4 medaglie d’oro, 2 d’argento alle Paralimpiadi di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016. Un vero e proprio fenomeno frenato, qualche anno dopo, nuovamente dall’ennesimo ostacolo che la vita decise di porgli davanti. Era il 19 giugno 2020 e un momento di distrazione fu quasi fatale ad Alex, durante un allenamento in handbike sulle strade di Pienza in Toscana.

Zanardi, il messaggio e lacrime: nessuno ha dimenticato Alex

Lo scontro frontale con un camion, il coma durato mesi, il silenzio più assordante che possa esservi. Da allora tutto tace (o quasi) anche se un messaggio arrivato poche ore fa riaccende la speranza o quantomeno la voglia di tornare ad abbracciare un grande uomo come Alex Zanardi.

I fan del campione non lo hanno mai lasciato veramente solo, nonostante non si sappia praticamente più nulla dell’ex atleta bolognese da tre anni a questa parte. Un silenzio assordante che fa male a chi, a distanza, continua ad amare Zanardi per quello che ha costruito nella sua straordinaria carriera. Un uomo forte, speciale, un pilota unico. E così una tifosa di Alex, su ‘X’, ha voluto lasciare un sentito messaggio per Zanardi che ha letteralmente commosso il web.

Il tema è quello delle Paralimpiadi, competizione nella quale Alex come sottolineato in precedenza è stato grande protagonista con diverse medaglie in bacheca. “Non sto seguendo assiduamente i Giochi Paralimpici quindi vedendo stasera questi atleti mi viene spontaneo chiedere: un accenno ad Alex Zanardi è stato fatto durante le Olimpiadi? Mancherà tanto questo campione in questi giochi”.

Ed in effetti il quesito, più che lecito, ha sollevato non poco scetticismo. Un uomo di spessore prima di essere stato uno sportivo vincente come pochi. Zanardi ha saputo azzerare tutto e ripartire, tornare a vincere in una nuova vita che mai avrebbe pensato di dover fa sua.