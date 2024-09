Bagnaia contro Marquez, saltano i nervi: furia totale

Pecco Bagnaia ha perso la pazienza e la sua furia si è espressa con parole chiare e precise: niente urla ma concetti piuttosto pungenti contro Marquez

Il campione del mondo in carica esce da Aragon con le ossa rotte, avendo accumulato un -23 da Martin poco prevedibile alla vigilia. Adesso parte una difficile rincorsa nell’ultima parte del campionato: colpa anche di Marquez.

Si era presentato ad Aragon carico Pecco Bagnaia, dopo aver vinto in Austria e riconquistato la vetta della classifica iridata. Il testa a testa con Jorge Martin procede dall’inizio della stagione, ma nelle ultime settimane sembrava essere arrivata la giusta risposta alle attese. Il campione del mondo in carica stava provando ad allungare in classifica, per arrivare con meno patema d’animo all’ultimo appuntamento di Valencia. Nel 2023 per emettere il verdetto servì l’ultima gara del campionato e probabilmente anche in questa stagione può accadere una cosa simile. Anche perché quando meno te lo aspetti arriva sempre un colpo di scena sorprendente.

Pecco Bagnaia ha racimolato solo un punto in tutto il week end spagnolo, frutto di un nono posto nella Sprint Race (a causa di una gomma Michelin non perfetta). Per quanto concerne la domenica, al 18° dei 23 giri previsti è arrivato un incidente che sta facendo molto discutere, sia per i piloti coinvolti che per la dinamica dello scontro. Bagnaia e Alex Marquez sono finiti in terra dopo essersi agganciati alla chicane. Di chi la colpa?

Pecco Bagnaia infuriato con Alex Marquez: “Non mi ha nemmeno guardato in faccia”

La dinamica dell’incidente non è apparso subito chiaro, visto che entrambi hanno lasciato poco spazio all’avversario. Di certo Alex Marquez non ha prestato molta attenzione a dove si trovasse il rivale e lo è andato a centrare in pieno, causando la doppia caduta. La visione di Bagnaia è stata piuttosto netta ed è stata espressa a caldo ai microfoni di ‘Sky Sport MotoGP’ nel post gara.

“Non ci siamo parlati con Alex Marquez, non mi ha neanche guardato in faccia“, ha spiegato Pecco piuttosto scuro in volto.

Poi ha aggiunto un retroscena clamoroso: “Quando uno ti prende in pieno in questa maniera, di solito ti chiede scusa. Lui invece mi ha mandato a cag***”.

Bagnaia ha poi analizzato un particolare di guida di Marquez in quel frangente, ovvero di come lo spagnolo avesse tenuto il gas aperto fino al momento dell’impatto. Questo non ha permesso all’italiano di sfilare all’esterno come preventivato. Una noncuranza? Un incidente di gara? Ognuno si tiene la propria versione, fatto sta che con la famiglia Marquez, Bagnaia è già al secondo crash, dopo quello avvenuto a Portimao con Marc.