Milan, cercasi terzino disperatamente

Cercasi terzino destro disperatamente. Nell’inizio di stagione shock del Milan, spicca un evidente problema sulle fasce laterali. Calabria, Royal, Terracciano: in tre, in questo momento, non riescono a garantire a Paulo Fonseca un rendimento sufficiente.

Milan, problema difesa: emergenza terzini

Il Capitano è ormai abbastanza ai margini del progetto. L’allenatore non lo vede e la società, con un contratto in scadena a fine anno, non ha intenzione di proporgli il rinnovo. Numericamente servirà ancora. Specie in un momento difficile di forma di Emerson Royal: il brasiliano è arrivato appesantito ed è stato esposto sia a Roma che a Parma, a brutte figure nell’uno contro uno in campo aperto. Crescerà necessariamente, lo dice la sua carriera, fatta di quasi 200 presenze tra Liga, Premier e coppe. Ma nel frattempo, l’emergenza è concreta. Lo stesso Terracciano, schierato da Fonseca a sinistra all’Olimpico, non è di certo una soluzione, anche se a destra si trova certamente più a suo agio rispetto alla corsia opposta. La soluzione allora il Milan potrebbe trovarla da Milan Futuro, dove Alex Jimenez è partito a mille. Lo spagnolo aveva già trovato spazio lo scorso anno con Pioli con anche buoni risultati. Ha passo e piede di un altro livello in questo momento rispetto alla concorrenza. Durante questa pausa nazionali, Fonseca lo terrà d’occhio. Contro il Venezia non sono da escludere sorprese.

Francesco Letizia