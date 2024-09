Sentenza epocale in Formula 1, non lo fanno correre: assurdo quello che è successo

Clamoroso quello che è successo in Formula 1 dopo il GP di Monza vinto da Leclerc. Provvedimento esemplare nei confronti del pilota

Una domenica indimenticabile per i tifosi della Ferrari e gli appassionati di Formula 1. La vittoria di Charles Leclerc a Monza, la seconda in carriera dopo quella del 2019, ha rappresentato un momento che potremmo definire epocale nelle stagioni recenti della categoria simbolo del motorsport.

L’immagine della folla festante che ha invaso il rettilineo di partenza del circuito con Leclerc e i due piloti della McLaren, Norris e Piastri, sul podio, resterà per sempre nella storia della Formula 1. Emblematico a riguardo il post social della Mercedes che ha postato sui suoi account social le foto del popolo ferrarista con una didascalia da brividi: “Non importa quale sia la tua squadra o il tuo paese, ogni volta fa venire la pelle d’oca. Auguri ai nostri amici e rivali della Ferrari.”

Se per Leclerc e il popolo del Cavallino Rampante, il GP di Monza resterà indimenticabile, lo stesso può dirsi per un pilota che è stato sanzionato con un provvedimento davvero esemplare.

Formula 1, squalifica ufficiale: non correrà il prossimo Gran Premio

Ci riferiamo a Kevin Magnussen, protagonista dell’ennesimo episodio discusso in questa stagione. In particolare, stavolta, il pilota della Haas è stato coinvolto in un incidente con il collega Pierre Gasly alla Variante della Loggia. Giudicato colpevole dalla direzione di gara, al danese sono stati sottratti altri due punti dalla super licenza di guida.

Con le infrazioni accumulate nei GP precedenti, il saldo punti per Magnussen è diventato negativo (al di sotto dei 10 previsti) e, pertanto, è scattata l’inevitabile squalifica che impedirà al pilota di partecipare al prossimo Gran Premio in programma a Baku, in Azerbaijan, nel weekend del 14-15 settembre, l’ultimo che si gareggerà in Europa.

Nonostante la squalifica di Magnussen, la Haas può schierare comunque due vetture in griglia a Baku. Al posto del danese gareggerà Oliver Bearman, colui che sostituirà proprio Magnussen il prossimo anno alla Haas. Per il pilota britannico cresciuto nell’Academy della Ferrari sarà il secondo GP stagionale dopo quello disputato, a marzo, in Arabia Saudita proprio con la Rossa, al posto di Sainz operato di appendicite.

Per Magnussen, dunque, una squalifica che macchia quella che, con tutta probabilità, sarà la sua ultima stagione in Formula 1. Al momento, l’esperto pilota ha totalizzato appena sei punti nella classifica piloti.