Sinner lo ha rifatto: ultim’ora da brividi

Ultim’ora da brividi riguardante Jannik Sinner: il tennista altoatesino lo ha rifatto ancora una volta, i tifosi sono del tutto increduli

Impegnato in questi giorni agli US Open, Jannik Sinner è riuscito a ritrovare quella serenità che gli era mancata a causa del caso doping che l’ha visto coinvolto e che ha tenuto tutti sulle spine

Per il tennista azzurro sono stati giorni complicati e l’assoluzione gli ha permesso di tirare un sospiro di sollievo in quanto una squalifica avrebbe minato in maniera pesante la sua carriera. Per sua fortuna, il caso si è concluso con detrazione dei punti e montepremi di Indian Wells, scatenando reazioni contrastanti e c’è stato anche chi non l’ha presa benissimo tra cui i tennisti Kyrgios e Halep che hanno ritenuto non giusta la sentenza.

Al suo fianco, invece, si sono schierati i tifosi che credono alla bontà delle parole del loro beniamino che ha sempre professato la sua innocenza. A Sinner è bastato davvero poco per entrare nel cuore dei tifosi e ciò non è avvenuto solo grazie alle sue vittorie, ma anche al suo modo di essere e di porsi in relazione con gli altri, sia dentro che fuori il terreno di gioco.

Ogni volta che scende in campo, i tifosi cercano di individuare un nuovo dettaglio volto a rivelare un’altra parte della bella personalità del tennista azzurro. La cosa si è verificata anche nella sfida vinta da Sinner contro l’australiano O’Connell ed un utente via social ha voluto mettere in risalto un gesto che l’azzurro ha già ripetuto in passato più volte.

Jannik Sinner, il gesto non passa inosservato: l’azzurro lo ha rifatto

Quando si gioca una partita, specie dove la posta in palio è alta ci sta farsi prendere troppo dall’adrenalina e dalla rabbia quando le cose non vanno bene, ma per Jannik Sinner non è così. Come mostrato da un utente via X, il tennista azzurro ha una reazione elegante anche quando non è lui a fare punto, sottolineando un gesto che non può passare inosservato: anziché urlare, il numero uno al mondo si mette a ridere.

Anche contro O’Connell, quando non riusciva a fare punto, Sinner ha sorriso e via social è stato sottolineato come anche in altre occasioni il tennista altoatesino abbia sorriso. Un vero e proprio paradosso che, però, racconta molto della personalità e del carattere dell’italiano apprezzato da addetti ai lavori e tifosi anche per questo.

Una delle cose che apprezzo di più di Jan dell’ultimo anno e mezzo è che quando sbaglia punti clamorosi sorride, niente urla o lanci di racchette… Sorride ed è unico.

Negli ultimi mesi l’ha fatto sempre meno e mancava davvero. È bello vederlo dinuovo così in campo#Sinner pic.twitter.com/PFD8unCcE0 — Claudia (@claudyparisi01) August 31, 2024



Un sorriso, quello di Sinner, che in questo caso vale molto più di mille parole considerato quello che ha dovuto passare a causa del caso doping. Ed è così che i tifosi lo vogliono sempre vedere: carico e sorridente, pronto a regalare nuove gioie a tutta Italia.