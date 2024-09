Sorpresa Djokovic, subito in campo per salvarla: sfida delicatissima

Novak Djokovic si appresta a tornare subito in campo dopo il ko allo Us Open. Lo farà in un evento davvero importante e decisivo

Una stagione decisamente anomala per Novak Djokovic quella in corso. Eravamo abituati a vederlo fare incetta di titoli e vittoria a questo punto dell’anno e, invece, nel 2024, la casella dei tornei conquistati è ferma a zero. Ci riferiamo a Slam e tornei ATP, visto che il serbo si è imposto alle Olimpiadi di Parigi, conquistando quell’oro olimpico che mancava al suo sterminato palmares.

Un trionfo quello olimpico che Djokovic ha vissuto intensamente. La conferma, ulteriore, è arrivata allo Us Open, ultimo Slam della stagione nel quale il serbo è rientrato dopo aver saltato Montreal e Cincinnati. Da campione in carica, Nole è uscito al terzo turno contro Popyrin. Una sconfitta che, fino a un anno fa, sarebbe stata quasi un sacrilegio per l’ex numero uno del mondo. Ora, invece, non ha stupito affatto.

Lo ha confermato, senza nascondersi, lo stesso Djokovic in conferenza stampa. “Ho giocato uno dei peggior tennis della mia carriera. Al servizio di gran lunga il peggiore di sempre. Non ho avuto problemi fisici. Mi sentivo solo senza benzina“, questa una parte delle dichiarazioni di Nole che ha lasciato Flushing Meadows senza rimpianti.

Djokovic torna subito in campo: ecco quando

L’ex numero uno del mondo avrà pochi giorni per recuperare le energie visto che tornerà in campo già la prossima settimana in un evento davvero importante. Djokovic, infatti, è tra i convocati della Serbia per il match di Coppa Davis contro la Grecia, in programma il 14 e 15 settembre.

Si tratta di una sfida delicatissima per i balcanici. Eliminata a febbraio nel playoff per l’accesso alla fase a gironi dalla Slovacchia (Djokovic era assente), la Serbia si gioca la permanenza nel World Group contro la rappresentativa ellenica che punta, invece, all’agognata promozione.

Assisteremo, pertanto, a un big match tra lo stesso Djokovic e Tsitsipas, unico rappresentante di alto livello della Grecia che schiera anche il fratello Petros con il quale Stefanos disputerà il doppio. Ad affiancare Djokovic ci saranno, invece, Kecmanovic (reduce dal ko allo Us Open con Musetti), Lajovic e Mededovic. Il match si disputerà sul cemento indoor dell’Arena Aleksandar Nikolic di Belgrado.

Vedremo poi come proseguirà la programmazione di Djokovic. Da fine settembre, il circuito Atp si sposta in Asia con Pechino e Shanghai eventi clou prima del ritorno in Europa per la parte conclusiva dell’annata con i tornei indoor.