Ha firmato con la Ferrari, accordo dopo Monza: arriva con Hamilton

La Ferrari ha trovato un nuovo accordo molto importante proprio dopo la vittoria nel Gran Premio di Monza. Arriverà con Hamilton nel 2025

La scuderia di Maranello è pronta ad accogliere un altro tassello importante nella propria famiglia. Vasseur e Benedetto Vigna stanno cercando di riportare la Rossa in cima al mondo, con scelte finalizzate alla vittoria del titolo.

Per la Ferrari è stato un week end a dir poco straordinario, con una vittoria super emozionante a Monza firmata da Charles Leclerc. Il monegasco ha portato a casa il secondo successo in Italia, dopo quello del 2019, festeggiando a più non posso sui social con gli splendidi tifosi della Rossa. Oltre alla soddisfazione della Formula 1, la scuderia di Maranello ha raccolto anche un importantissimo risultato nel WEC, andando a trionfare sul COTA con la 499P #83 di Robert Shwartzman, Robert Kubica e Yifei Ye. Un grande acuto che fa il paio con di due successi a Le Mans negli ultimi due anni.

La crescita della Ferrari è finalizzata al raggiungimento del grande obiettivo, che resta il titolo di F1, che manca ormai dal 2008 (Costruttori, Piloti l’anno precedente con Kimi Raikkonen). Questo miglioramento dovrà passare per forza dall’arrivo di Lewis Hamilton, prontissimo alla sua nuova avventura. L’inglese ha firmato per il 2025 con il Cavallino Rampante e andrà ad affiancare Charles Leclerc, prendendo il posto di Carlos Sainz.

Nuovo accordo di sponsorizzazione per la Ferrari: Unicredit prende il posto del banco Santander

Non solo a livello di piloti la Ferrari sta cercando di cambiare volto, ma anche per quanto concerne il tema sponsor. Nella serata di venerdì, durante il week end di Monza, era stata ufficializzata la notizia della fine della collaborazione con banco Santander al termine del 2024. Con l’istituto di credito iberico il rapporto è stato triennale (2022-2024) dopo che dal 2010 al 2017 i due brand avevano condiviso insieme un lungo percorso, nel periodo di Fernando Alonso.

La novità di queste ultime ore è che la Ferrari ha trovato un nuovo sponsor che prenderà il posto di Santander. Si tratta di Unicredit, banca di fama mondiale. Nel comunicato ufficiale condiviso dalla Rossa si legge: “Ferrari annuncia che, a partire dal 1° gennaio 2025, UniCredit S.p.A. collaborerà con Ferrari S.p.A., società da essa interamente controllata, per essere al suo fianco nelle attività sportive di Formula 1 con un accordo pluriennale“.

Un altro tassello verso la crescita voluta da John Elkann e Benedetto Vigna.