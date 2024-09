Leclerc, notizia strabiliante: meglio anche di Schumacher

Charles Leclerc, eroe ferrarista della domenica a Monza, ha centrato un traguardo prestigiosissimo! Nemmeno Schumacher ci era riuscito

Domenica a Monza la Ferrari ha centrato una bellissima vittoria al Gran Premio d’Italia grazie ad un immenso Charles Leclerc. Cominciata la gara dalla quarta posizione, il pilota monegasco si è reso protagonista di un’ottima partenza per poi condurre una corsa coraggiosa ed intelligente, condita dalla straordinaria intuizione di optare per una strategia ad un’unica sosta. Strategia rivelatasi fondamentale per tenere dietro le velocissime McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

La vittoria di Leclerc, unita alla quarta piazza raggiunta da Carlos Sainz, ha rilanciato le ambizioni del Cavallino Rampante nel campionato costruttori. Alla vigilia dell’appuntamento in Azerbaijan, la graduatoria iridata recita: 1) Red Bull 446 punti; 2) McLaren 438; 3) Ferrari 407. Quando mancano otto gare al termine della stagione, tutto è ancora possibile. Ne sono felicissimi in quel di Maranello, dove, in attesa di Baku, Charles può già festeggiare un traguardo davvero importante.

Formula 1, Leclerc centra una storica doppietta: il dato

Leclerc “Principe di Monaco” e “Re di Monza”, un doppietta che in pochissimi piloti nella storia della Formula 1 sono riusciti a conquistare nello stesso anno. Nove per la precisione. E tra questi non vi sono i rappresentanti più vincenti in assoluto, vale a dire Michael Schumacher e Lewis Hamilton, gli unici con la bacheca adornata da sette titoli mondiali. Ma adesso andiamo a vedere chi sono gli altri componenti di questo club molto particolare.

Procediamo in ordine cronologico e segnalandovi dunque che il primo pilota ad inanellare la doppietta Montecarlo-Monza fu Stirling Moss su Maserati nel 1956. Dopo il britannico, saltiamo direttamente nel 1974, quando fu il momento di Ronnie Peterson su Lotus. Poi abbiamo l’ex ferrarista Jody Scheckter nel 1979, prima dei due alfieri della McLaren, Alain Prost e Ayrton Senna. Il francese vi riuscì nella stagione 1985, mentre il compianto brasiliano addirittura in due occasioni, nel 1990 e nel 1992. Venendo a tempi più recenti, invece, abbiamo Fernando Alonso su McLaren nel campionato 2007 e Sebastian Vettel e Max Verstappen su Red Bull, rispettivamente nel 2011 e nel 2023.

L’ultimo ovviamente è stato proprio Leclerc, il quale con ogni probabilità, per ora, finirà escluso da un altro ristrettissimo club. Quello di coloro che hanno poi vinto il titolo piloti, traguardo raggiunto da soli cinque esponenti del Circus: Scheckter, Prost, Senna (1990), Vettel e Verstappen.