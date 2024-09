Marquez al contrattacco: terremoto con Bagnaia

Marquez passa al contrattacco: terremoto con il campione del mondo Francesco Bagnaia. Ecco cosa sta succedendo

Lo zero nella casella vittorie proprio non gli andava giù. Era quasi un affronto per chi vanta nel palmarès otto titoli iridati ed è nella top ten dei plurivittoriosi in MotoGp. Buone prestazioni, podi ma mai l’acuto vincente. E così Marc Marquez ha dovuto attendere il Gran Premio, di casa, quello d’Aragona, per spezzare un digiuno di trionfi nella classe regina che durava da 2 anni e mezzo.

Un ritorno alla vittoria alla sua maniera: ha preso la testa della corsa al primo giro e tanti saluti al resto della compagnia per un’accoppiata Sprint Race-gara che lo rilancia nella lotta per il titolo iridato. Certo, i punti di distanza da Jorge Martin, leader iridato e secondo ad Aragon, sono 70. Un vantaggio più rassicurante ma con ancora tanti Gran Premi in calendario tutto è possibile, soprattutto per un ‘Cabroncito’ che è tornato quello dei duelli all’ultima staccata e stoccata con il ‘Dottore’ Valentino Rossi.

Dunque, Marc Marquez ha fatto mangiare la polvere alla concorrenza ma a sollevare un polverone è il fratellino Alex, protagonista del contatto con ‘Pecco’ Bagnaia che ha mandato tutti e due nella ghiaia. Un incidente che continua a far discutere per il rimpallo tra i due ducatisti della relativa responsabilità.

Contatto con Bagnaia, Alex Marquez: “È stato lui a tentare il sorpasso. Sapeva dove mi trovavo”

Se, come detto, Marc Marquez si rilancia nella lotta per il titolo, per effetto dello ‘zero’ ad Aragon Francesco Bagnaia si allontana dalla vetta della classifica iridata. Sono 23 i punti che lo separano dall’attuale leader Jorge Martin. Mastica amaro, dunque, Pecco anche e soprattutto per il contatto, alla curva 13 al 18° giro, tra la sua GP24 e la GP23 del minore dei fratelli Marquez che ha posto fine alla sua risalita.

Pecco approfitta di un errore di Alex Marquez per superarlo all’esterno ma la Gresini dello spagnolo si aggancia alla Ducati factory del campione del mondo, con i due che finiscono nella ghiaia. Un incidente che non ha avuto conseguenze fisiche per i due driver bensì strascichi polemici. Nel post-gara ‘Pecco’ ne ha attribuito la responsabilità ad Alex Marquez che, a suo dire, in quanto largo avrebbe dovuto prestare più attenzione nel rientrare in traiettoria.

Accusa che il fratellino del ‘Cabroncito’ ha respinto al mittente parlando ai giornalisti nel post gara: “Sarei stato d’accordo con lui se fossi uscito dal tracciato e fossi rientrato dal verde. È lui che ha cercato il sorpasso, quindi avrebbe dovuto prestare più attenzione e, avendo tentato l’attacco dall’esterno, non poteva sapere che chi si trovava all’interno non avrebbe potuto chiudere del tutto la linea, non mi la lasciato spazio di manovra e non ero così lontano dal centro della traiettoria”.

Chi ha ragione? Beh, la verità, si è solito dire, sta nel mezzo ed è quello che deve aver pensato anche la race direction che, dopo aver ascoltato i due piloti, ha attribuito la responsabilità del contatto alle condizioni dell’asfalto scagionando così entrambi i ducatisti e archiviando la questione.