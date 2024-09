Da Sergio Ramos a Perisic e Rabiot, quanti assi ancora a spasso: i giocatori ancora svincolati

Il calciomercato in Italia è chiuso da 5 giorni, ma del movimento ancora c’è. Lo sa bene la Roma, che pescando fra gli svincolati ha visto arrivare due pezzi davvero pregiati come Mats Hummels e Mario Hermoso. Sbirciando nella lista dei giocatori ancora senza contratto, i nomi affascinanti non mancano affatto.

Keylor Navas e Guillermo Ochoa in porta: il primo è stato vicinissimo al Monza, il secondo è uscito dalla Salernitana. Dietro spicca Sergio Ramos, ma c’è anche Simon Kjaer, al quale il Venezia ha chiesto informazioni per rinforzare il reparto.

Non mancano i nomi anche dalla mediana in su. A partire da quell’Ivan Perisic che ha parlato sia con il Como che con il Monza nelle ultime ore di mercato, senza però accettare. Ora ha risolto il contratto con l’Hajduk e può firmare con chi vuole. In mediana c’è ancora Adrien Rabiot: corteggiato da tante, ma nessuna lo ha ancora preso. Liberi anche Dele Alli, Dennis Praet e due giocatori che conoscono bene il calcio italiano come Pjanic e Strootman.

In avanti comandano Memphis Depay e Anthony Martial, ma per l’Italia c’è Mario Balotelli ancora in cerca di un club. Occhio anche a M’Baye Niang e Joao Pedro, con quest’ultimo accostato a diversi club di Serie A e B.