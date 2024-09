Dovbyk, niente Nazionale: rientra a Roma per un fastidio muscolare. Le condizioni

L’attaccante della Artem Dovbyk non giocherà nelle sfide previste per l’Ucraina in Nations League a settembre contro Albania e Repubblica Ceca: lo vende noto la federazione locale. Il giocatore rientra nella capitale dopo che è stato appurato che il problema muscolare accusato contro la Juventus lo costringe a rimanere fermo per recuperare.

Nulla di grave comunque: il centravanti, che ora tornerà a lavorare a Trigoria con De Rossi, potrebbe puntare ad essere disponibile contro il Genoa, il prossimo 15 settembre.