Juventus, altra lesione muscolare: si ferma Conceicao

In casa Juventus arrivano ancora brutte notizie sul fronte infortunati, questa volta il ko ha colpito Francisco Conceicao. L’esterno portoghese ha riportato una lesione ai muscoli peronieri della gamba destra. Il club bianconero non ha comunicato tempi di recupero, ma solo che il giocatore verrà rivalutato tra 10 giorni. Questo significa che il calciatore sicuramente salterà la trasferta di Empoli e l’esordio di Champions in casa col PSV.

Quarto infortunio muscolare da inizio stagione

Non notizie positive per Thiago Motta e il suo staff che devono fare i conti con una rosa da inquadrare tatticamente. Infatti, quello di Conceicao è il quarto ko muscolare da quando la Juventus ha cominciato a lavorare in vista delle partite e nelle gare ufficiali. Il primo è stato Adzic, ora rientrato. Poi col Como si sono fatti male anche Weah e Thuram. Ieri, nel primo giorno di allenamenti post pareggio con la Roma, si è infortunato anche il portoghese. Un campanello d’allarme per il tecnico italo brasiliano da non sottovalutare.

Juventus, le soluzioni in fascia

Detto che l’infortunio di Conceicao dispiace, e tanto, ai tifosi per il buon impatto avuto all’esordio, il suo ko rischia di diventare un problema serio per Motta. L’ex mister del Bologna rischia di trovarsi a corto di uomini a destra in vista dell’Empoli. E la possibilità di rivedere Cambiaso in quella posizione è ora più alta. Infatti, a destra è ancora fuori proprio Weah, che aveva giocato lì contro il Como. E con Nico che al momento è con la Nazionale argentina e non sarà a Torino prima di giovedì (48 ore prima della partita) le alternative scarseggiano. La speranza per i bianconeri è quindi che almeno Weah torni in gruppo.

In alternativa, Motta potrebbe pensare di spostare Mbangula o Yildiz sulla destra. Soluzioni che però richiederebbero un “sacrificio” ad entrambi. Detto che, pure loro, sono impegnati in questi giorni con le rispettive Nazionali di Belgio under 21 e Turchia.