Michael Schumacher da brividi, la foto spiazza tutti: lacrime per i fan

Michael Schumacher ancora al centro dell’attenzione: la foto che ritrae l’ex pilota della Ferrari ha commosso tutti

Il tempo passa e ogni anno che trascorre senza avere notizie di Michael Schumacher è una pugnalata al cuore per milioni di tifosi che attendono con ansia novità sulle condizioni di salute del sette volte campione del mondo. Un pilota speciale, in grado di emozionare con le sue prodezze tantissime generazioni.

L’epoca d’oro della Formula 1, nei primi anni 2000, è coincisa proprio con l’avvento del tedesco che in Ferrari ha scritto pagine semplicemente irripetibili della storia del Cavallino Rampante. Chiusa la parentesi professionistica, però, Michael è stato vittima di un grave incidente. Sono passati oltre 10 anni, le cure mediche vanno avanti ed i milioni spesi dalla sua famiglia per provare a riportarlo ‘indietro’ si moltiplicano sempre di più.

Sua moglie Corinna non può fare altro che attendere e sperare. Ma nel frattempo il web si riempie di ricordi, di momenti di rara felicità e dolcezza che coinvolgono l’ex campione del mondo oggi rimasto nell’ombra. E così è venuto a galla un momento davvero iconico, immortalato attraverso una foto pazzesca. Schumi insieme ad un’altra leggenda della Formula 1: è successo davvero, è stato indimenticabile.

Schumacher, lo scatto è epocale: tifosi commossi

Una foto che ha segnato un’epoca è tornata in auge nelle scorse ore. Michael Schumacher e la sua carriera indimenticabile hanno segnato diversi spunti memorabili nel mondo della Formula 1. Uno in particolare lo ha ritratto, ormai tantissimi anni fa, insieme ad un’altra leggenda amatissima da tifosi.

Quando Michael Schumacher si affacciava nei primi anni in Formula 1 fu subito chiaro che il tedesco potesse essere il nuovo punto di riferimento, il pilota più veloce, quello che avrebbe segnato un’epoca di lì in avanti. Se n’era accorto prima di tutti Ayrton Senna, l’indimenticata leggenda brasiliana scomparsa il 1 maggio del 1994, in occasione dello sciagurato GP di Imola. Ma prima di quel doloroso epilogo, Senna e Schumi furono al centro di un momento che lasciò col fiato sospeso i fan.

5 luglio 1992, GP di Francia. Siamo a Magny-Cours, circuito assai caro ad Ayrton mentre Michael è poco più che un esordiente dal talento evidente. I due finiscono in uno scontro in pista, il tedesco tampona Senna e lo costringe al ritiro. La gara viene interrotta e in abiti borghesi il brasiliano si dirige deciso verso Michael, per chiarire le cose. Da un leader del paddock a chi si stava affacciando solo in quel momento al mondo della Formula 1.

Un rimprovero secco quello di Senna che aveva evidentemente già compreso le enormi potenzialità del giovane Michael, intento ad ascoltare quella che era già una leggenda delle quattro ruote. Uno degli ultimi momenti insieme, di confronto e rispetto reciproco. Michael provò a spiegarsi, Senna disse la sua. Ma ai tifosi è rimasta impressa in maniera indelebile quell’immagine: due campioni semplicemente insostituibili nella storia della Formula 1.