Sinner, questa fa malissimo: dal suo idolo proprio non se l’aspettava

Sinner è in semifinale allo Us Open ma continua a tenere banco il caso doping. L’altoatesino deluso dalle parole del suo idolo?

La vicenda doping che ha visto Jannik Sinner continua a suscitare dibattiti e polemiche. Nonostante il giovane talento italiano sia stato assolto e abbia proseguito il suo percorso in campo, il caso ha lasciato strascichi importanti nel mondo del tennis.

Tra le tante reazioni, quella che ha colpito di più Sinner potrebbe essere stata proprio quella di un personaggio che mai e poi mai si sarebbe aspettato di vedere in disaccordo con lui: il suo idolo di sempre, una leggenda vivente del tennis. Le parole di questo gigante dello sport hanno sorpreso e, forse, amareggiato il giovane italiano

A riaccendere il dibattito sulla vicenda è stato Roger Federer, uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi. Intervenendo ai microfoni di ‘Today Show’, l’ex campione svizzero ha espresso la sua opinione su quanto accaduto, dimostrando un approccio equilibrato e ponderato, ma sollevando anche alcune questioni che hanno fatto discutere.

Federer ha dichiarato: “Capisco la frustrazione di chi si chiede se sia stato trattato come tutti gli altri e credo che proprio questo sia il punto di partenza. Tutti noi siamo convinti che Jannik non abbia fatto nulla, ma perché abbia potuto giocare prima del responso d’innocenza è la vera domanda a cui si deve dare una risposta. L’importante è poi fidarsi della decisione presa dalla commissione medica”.

Federer sul caso Sinner: parole ponderate che fanno riflettere

Queste parole, pur dettate dalla ragionevolezza, non possono non aver colpito Sinner. L’altoatesino, che ha sempre guardato a Federer come a un modello da seguire, potrebbe aver vissuto queste dichiarazioni come un fulmine a ciel sereno, soprattutto considerando il fatto che il dibattito sollevato riguarda proprio la presunta disparità di trattamento ricevuta.

Tuttavia, se si analizzano attentamente le dichiarazioni di Federer, emerge come l’ex numero uno del mondo abbia voluto porre l’accento non tanto sulla colpevolezza o innocenza di Sinner, bensì sul sistema che gestisce le questioni legate all’antidoping.

Federer ha sottolineato come la questione principale sia quella del rispetto delle regole, un tema che non può essere ignorato: “Molti avranno pensato: «Sinner è stato trattato come gli altri?» È questo il punto di tutta la storia. Questa è la domanda a cui bisogna rispondere, ma è così che stanno le cose, e dobbiamo fidarci del processo e delle persone coinvolte”.

Le parole dello svizzero, benché possano aver lasciato un segno in Sinner, sono però il riflesso di un pensiero lucido e di una preoccupazione legittima per l’integrità dello sport. Federer non ha messo in dubbio l’onestà del giovane tennista italiano, bensì ha voluto evidenziare l’importanza della trasparenza e dell’uguaglianza di trattamento per tutti gli atleti, principi fondamentali per mantenere la fiducia nel sistema.