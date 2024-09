Ultim’ora, caos alla Red Bull: Verstappen scova il punto debole

Non certo un momento facile per Max Verstappen, alle prese con un’inaspettata crisi di risultati nel Mondiale in corso

Non è una grandissima stagione quella che sta vivendo Max Verstappen con la sua Red Bull. Eppure aveva iniziato bene con i primi mesi dell’anno che l’avevano proiettato in vetta alla classifica del Mondiale piloti da dominatore incontrastato. Se non fosse stato per l’inizio convincente, oggi sarebbero davvero dolori per il vincitore degli ultimi tre mondiali. Il tesoretto accumulato sta pian piano assottigliandosi sempre di più e il classe ’97 sente il fiato sul collo dei suoi inseguitori.

Prima di tutto per quanto riguarda la graduatoria costruttori con la McLaren ormai ad una manciata di punti ed in odore di sorpasso imminente. Ma anche in quella individuale, l’olandese si è visto rosicchiare tanto terreno da parte di Norris. Di questo passo entrambi i titoli potrebbero essere compromessi, anche perché quello che inizia a spaventare sono anche le prestazioni della vettura. Serve un guizzo da campione, un guizzo da Verstappen, per invertire la rotta.

Verstappen ha trovato il punto debole: svolta alla Red Bull?

L’olandese dovrà cercare da solo le soluzioni. Il suo compagno di scuderia, Checo Perez, continua a deludere e non poco. Verstappen deve ripartire al più presto, non riuscendo a vincere un Gran Premio da mesi. Di questo passo finirà per perdere in volata tutto. Il campione del mondo, specialmente dopo Monza, ha sbottato specialmente contro le performance della vettura, sottolineando come il team debba “cambiare l’intera auto per potar tornare ad essere competitivi da Baku”.

Segno di frizioni con la scuderia? Il classe ’97 vede in pericolo il suo quarto titolo mondiale consecutivo, dato praticamente certo fino a qualche settimana fa. In suo soccorso prova ad intervenire Helmut Marko. Secondo quanto riportato dal De Telegraaf, il dirigente della Red Bull si sarebbe mostrato ottimista per risolvere i problemi quanto prima. “Max è riuscito a capire qual è il punto debole di questa vettura e insieme agli ingegneri abbiamo già preso una decisione su come migliorare l’auto per renderla competitiva di nuovo”.

Verstappen avrebbe quindi scovato il punto debole e lo avrebbe riferito al team che è corso ai ripari. Riusciranno a fare in tempo entro il prossimo GP di Baku? Secondo Marko è più realistico che i primi segnali di miglioria concreti saranno visibili nella gara successiva di Austin, anche perché “dobbiamo scoprire cosa ha peggiorato la vettura, se lo sapessimo non ci troveremmo in questa situazione”.