Colpo di scena su Sinner: l’annuncio spiazza tutti

Belle parole nei confronti di Jannik Sinner. Le dichiarazioni hanno fatto clamore e in parte spiazzato gli addetti ai lavori

Tutti si attendevano una grande reazione dopo il momento difficile, legato soprattutto alla vicenda ‘doping’. E questa è arrivata, il numero uno al mondo Jannik Sinner con gli Us Open è diventato il primo italiano nella storia a raggiungere le semifinali in tutte le prove del Grande Slam.

Con la bella vittoria sul russo Medvedev l’azzurro si è preso una rivincita dopo il ko di Wimbledon ed ha dimostrato di vivere un gran momento di forma, prima la vittoria a Cincinnati ed ora assoluto protagonista a Flushing Meadows, con Jannik che è l’uomo più atteso. C’è curiosità per vedere come l’azzurro affronterà la pressione del numero uno, vero unico problema con il quale adesso dovrà fare i conti.

A parlare di Sinner e della crescita avuta negli ultimi dodici mesi è stata un’altra grande leggenda del tennis, l’ex numero uno al mondo Mats Wilander, ora commentatore per Eurosport. Wilander ha parlato di Sinner e del grande momento del tennis italiano e ha rilasciato dichiarazioni che non possono che far felice l’altoatesino ed i tifosi ‘del Belpaese’.

Jannik Sinner, le parole di Wilander spiazzano tutti

Intervenuto ai microfoni di ‘Tennis Tv’ Wilander ha sentenziato: “Jannik Sinner è l’esempio perfetto del gran momento del tennis italiano. Ha un ottimo atteggiamento e lavora davvero duramente. Continua a sviluppare il suo gioco nonostante sia numero uno al mondo”, le parole dell’ex atleta nordico.

Una volta arrivati in vetta è difficile mantenere questo ritmo e Wilander ne sa qualcosa tanto che ha dichiarato: “Tende a variare, usa anche i dropshot e sta facendo tutto quello che avrei dovuto fare io quando diventai numero uno al mondo. Invece in quella situazione mi adagiai e ho pensato di essere al top, credevo non potessi più scendere e invece sono andato giù”. Wilander – per la cronaca – è stato numero uno al mondo per 20 settimane e Jannik continuando di questo passo potrebbe presto superarlo.

Tra Us Open e il resto della stagione ci sono tanti tornei sul cemento, la superficie più congeniale all’azzurro e questo – complice il calo del grande rivale Alcaraz – potrebbe consentire a Jannik di restare in vetta fino a fine anno. Al momento Sinner ha quasi 3000 punti di vantaggio su Zverev, attuale numero 2, e oltre 3000 punti sui due più grandi rivali dell’atleta di San Candido, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.