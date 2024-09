Francia-Italia 1-3: show azzurro a Parigi

Un’Italia formato extralusso espugna 1-3 il Parco dei Principi partendo nel modo migliore in Nations League. Inizio da incubo con la Francia subito avanti al 1′ minuto con Barcola. Reazione azzurra già nel primo tempo con Dimarco. Nella ripresa le reti di Frattesi prima e Raspadori poi stendono definitivamente i ragazzi di Deschamps. Per Spalletti una grande vittoria dopo la delusione di Euro2024.

Francia-Italia, le formazioni

Francia (4-2-3-1) – Maignan; Clauss, Konatè, Saliba, Theo Hernandez; Kantè, Y.Fofana; Griezmann, Olise, Barcola; Mbappè. A disposizione: Samba, Areola, Koundè, Digne, Upamecano, Koné, Zaire-Emery, Guendouzi, Kolo Muani, Dembele, Thuram. Commissario tecnico: Didier Deschamps.

Italia (3-5-1-1) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui. A disposizione: Vicario, Meret, Gatti, Okoli, Buongiorno, Bellanova, Udogie, Fagioli, Brescianini, Raspadori, Zaccagni, Kean. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

L’Italia sbanca Parigi 1-3 al Parco dei Principi

Impresa azzurra nella prima notte di Nations League. A partire meglio è però la Francia. Avvio da incubo per l’Italia, con Di Lorenzo che si fa rubare palla da Barcola. Il 20 dei Bleus entra in area e trafigge Donnarumma 14 secondi dopo il fischio d’inizio. L’Italia reagisce subito e al 7′ Frattesi sfiora l’1-1. Pellegrini scucchiaia un pallone in area per Retegui, sponda per l’interista che a due passi dalla porta prende il legno. L’attaccante dell’Atalanta, poi, non ribatte in rete. La Francia cerca il raddoppio ma al 31′ arriva il pari azzurro. Cambiaso serve dall’altra parte Dimarco, che controlla e serve Tonali. tacco per l’interista che fulmina Maignan con una splendida conclusione al volo che finisce sotto l’incrocio.

La ripresa

Nella ripresa Spalletti toglie Pellegrini e inserisce Raspadori con l’Italia che si spinge ancora più all’attacco. Al 52′ è proprio l’attaccante del Napoli a dare il via all’azione del sorpasso. Raspadori ruba palla a Fofana e allarga sulla destra per Retegui, cross in mezzo per Frattesi che sfugge ai centrali francesi e in spaccata trafigge Maignan. A 15 dal termine è poi proprio Raspadori a fissare il punteggio sul 1-3 definitivo. Lancio sulla sinistra di Cambiaso per Udogie, che converge e premia l’inserimento in area di Raspadori. L’attaccante sfugge a Saliba e non sbaglia davanti a Maignan. Finisce così con l’Italia che conquista subito i primi tre punti della sua Nations League.