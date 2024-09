Gravissimo lutto nel calcio italiano: non ce l’ha fatta, tifosi in lacrime

Non ce l’ha fatta: tifosi scossi e in lacrime per un altro grave lutto che colpisce il calcio italiano

Abbiamo il cuore ancora gonfio di dolore per la scomparsa di Sven Goran Eriksson. Nonostante la sua morte fosse quasi annunciata – all’inizio di quest’anno il compianto allenatore svedese aveva reso noto di essere affetto da un tumore al pancreas al quarto stadio e che, quindi, gli sarebbe rimasto da vivere poco meno di un anno – la relativa notizia è stata un duro colpo da assorbire per i tifosi.

D’altra parte, Eriksson ha speso una parte importante della sua carriera nel nostro Paese sedendosi sulle panchine di Roma, con la quale sfiorò lo scudetto e vinse una Coppa Italia, della Lazio, che guidò al secondo tricolore della sua storia (2000), della Fiorentina e della Sampdoria conquistando di volta in volta il cuore dei tifosi con il suo aplomb e la sua classe da vero gentleman del calcio.

Una grande perdita per tutto il mondo del calcio e, in particolare, per quello italiano che nel frattempo deve affrontare un altro gravissimo lutto visto che purtroppo, dopo aver lottato strenuamente, si è dovuto arrendere. Un’altra dolorosa perdita per tutti i tifosi che si sentono ancora più ‘orfani’.

Cagliari, è deceduto il Consigliere d’Amministrazione Pasquale Lavanga

Grave Lutto in casa Cagliari dove si piange la scomparsa del quasi novantenne Consigliere d’Amministrazione Pasquale Lavanga. A renderlo noto lo stesso club sardo con un comunicato pubblicato sui suoi canali social: ““Il Cagliari Calcio si unisce al dolore per la scomparsa del Consigliere di Amministrazione del Club Pasquale Lavanga. Nato a Trevico (Avellino) nel 1933, il suo legame con la Sardegna nasce in giovane età per non spezzarsi mai, rivelandosi eterno”.

Un sardo d’adozione, dunque, ma non per questo meno visceralmente legato all’affascinante e selvaggia Sardegna di un autoctono. Industriale illuminato, Pasquale Lavanga, insieme al Conte Carlo Enrico Giulini, ha tenuto a battesimo la FLUORSID per poi guidarne la crescita dall’avvio dell’attività mineraria a Silius, nel Gerrei, fino alla costruzione dell’impianto produttivo di Macchiareddu (Assemini) e all’avventura nel settore chimico.

Lavanga, dunque, ha dedicato tutta la sua vita professionale alla FLUORSID ricoprendo in oltre quarant’anni i ruoli di Dirigente, Amministratore Delegato e Presidente. Un pilastro insostituibile che ha messo le sue comprovate esperienza e capacità a disposizione anche del Cagliari calcio e la cui leadership ha avuto un impatto profondo non solo sulle persone a lui più vicine ma anche su tutti i dipendenti del Gruppo. Dirigente d’azienda e sportivo di assoluto spessore professionale e umano, Pasquale Lavanga lascia un vuoto nei cuori di tutti quelli che hanno incrociato il loro percorso con il suo.