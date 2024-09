Tutto pronto per Sinner e Berrettini: ormai è deciso

Il tennis italiano vive un grande momento anche al di là di Sinner. I prossimi appuntamenti degli azzurri

In questi giorni si sta consumando l’ultimo torneo del grande slam della stagione 2024. Ovvero gli US Open, la manifestazione che si svolge a New York e che vede tra i protagonisti sempre i migliori tennisti al mondo. Una strana ecatombe di big però sta colpendo questa annata, con le eliminazioni anzitempo dei vari Alcaraz, Djokovic e Zverev.

Ghiotta la chance per Jannik Sinner, che rappresenta la speranza numero uno del tennis italiano. Non solo per il torneo di Flushing Meadows, ma anche per il resto della stagione. Infatti il 2024 riserverà ancora grandi sorprese e situazioni molto interessanti, sia per quanto riguarda i tornei individuali, sia per quelli a squadre che andranno onorati fino all’ultimo.

Un calendario fitto quello autunnale per i nostri tennisti, in particolare per Sinner che dopo un’estate burrascosa (vedi la positività al Clostebol ed il forfait alle Olimpiadi) sta cercando di risollevarsi e chiudere in maniera brillante la stagione, un po’ come accaduto lo scorso anno con un finale in crescendo.

Tutti gli eventi di fine 2024: Sinner in Coppa Davis, Berrettini out

Calendario dunque molto interessante per i nostri azzurri, soprattutto a partire da metà settembre. Infatti dall’11 al 15 andrà in scena a Bologna la fase a gironi della Coppa Davis, il torneo a squadre che vede l’Italia campione in carica dover difendere il titolo. Il capitano Volandri ha annunciato già la formazione azzurra: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno i partecipanti. Niente da fare per Matteo Berrettini, lasciato al momento fuori dai convocati.

Subito dopo questa prima fase di Davis, in attesa delle finals di novembre a Malaga, il grande tennis si sposterà in Asia. Il primo torneo previsto è l’Atp 250 di Chengdu, che vedrà al via Musetti, Fognini e Sonego. A seguire l’omologo evento di Hangzhou, dove sono invece iscritti al momento Darderi e Berrettini.

Sinner tornerà invece in campo a Pechino, nell’Atp 500 della capitale cinese, visto che fa parte della entry list assieme a Musetti, Cobolli e Sonego. Gli altri azzurri invece nella stessa settimana voleranno a Tokyo per disputare un altro torneo da non sottovalutare. Infine il Master 1000 di Shanghai, dove nuovamente sua maestà Jannik sarà chiamato agli straordinari.