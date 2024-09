Doncic al posto di LeBron James: l’annuncio scuote la NBA

I Los Angeles Lakers potrebbero puntare su Luka Doncic quando LeBron James deciderà di ritirarsi: ma è davvero la scelta giusta?

Il giorno in cui LeBron James deciderà di dire addio al basket giocato è ancora ignoto. Il fenomeno di Akron qualche indizio ha cominciato a darlo, confermando ad esempio che ai prossimi Giochi Olimpici a Los Angeles nel 2028 lui non ci sarà. Pertanto la fine della sua carriera non è poi così lontana. Ecco perché i Los Angeles Lakers hanno già cominciato a muoversi per trovare il miglior sostituto possibile di King James.

L’indiscrezione che circola di più in queste ultime settimane è quella che vuole i gialloviola pronti ad andare all’assalto di Luka Doncic non appena LBJ comunicherà di voler appendere la canotta al chiodo. Il 25enne è pronto a disputare la sua settima stagione con i Dallas Mavericks. Lo scorso anno i Mavs si sono fermati a un passo dall’anello, perdendo la finale NBA contro Boston. Quest’anno Dallas vuole riprovarci, sapendo di poter contare su un giocatore eccezionale come lo sloveno.

Doncic al post di LeBron: l’ex cestista non è d’accordo

Il futuro, però, potrebbe portare Doncic a trasferirsi dal Texas alla California. In caso di chiamata da parte dei Lakers sarebbe davvero difficile dire di no. Tuttavia c’è anche chi non ritiene il 25enne di Lubiana la miglior scelta possibile per la franchigia losangelina. La pensa così Robert Horry, ex giocatore non solo dei Lakers ma anche di Houston Rockets e San Antonio Spurs.

Horry, vincitore di ben sette anelli nella sua carriera – uno in più di Sua Maestà Michael Jordan – ha parlato del possibile arrivo di Doncic a Los Angeles durante il podcast Big Shot Bob, dove è intervenuto come ospite. “Bisogna pensare a questo – ha detto Horry – quanti anni avrà Luka Doncic (quando scadrà il suo attuale contratto)? 31, 32? In più non è il migliore in difesa e questo è un problema per i Lakers“.

L’ex giocatore dei Suns ha battuto molto su questo punto durante l’ospitata nel podcast. “Bisogna puntare su giocatori atletici che sappiano difendere – le parole del 54enne – Può segnare come i migliori, ma sappiamo anche che bisogna togliergli le birre di mano perché non è uno che si tiene in forma“. Il 7 volte campione NBA conclude con parole che appaiono come una sentenza: “Non è quello di cui hanno bisogno i Lakers“.