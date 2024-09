Dramma Marquez, parole da brividi e fan sconvolti: sta succedendo in queste ore

Le dichiarazioni di Marc Marquez hanno sconvolto tutti ed hanno lasciato i tifosi senza parole. Ecco cosa ha detto il pilota spagnolo

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Aragon ed ha tagliato il traguardo per primo dopo 1.043 giorni di distanza dall’ultima volta. Il suo ultimo trionfo in MotoGP, infatti, è arrivato nel 2021, quando era ancora in sella alla Honda.

Era il Gran Premio di Misano e, da quel momento, Marquez non ha più provato l’emozione di salire sul gradino più alto del podio, anche se questa può sembrare una grande anomalia per un pilota che ha vinto otto titoli mondiali nel corso della sua carriera.

Il suo ultimo titolo mondiale è arrivato nel 2019, poi Marquez ha vissuto stagioni difficili con la moto giapponese, subendo il dominio della Ducati. Adesso è nel Team Gresini, motorizzato Ducati e l’anno prossimo sarà uno dei piloti ufficiali del team di Borgo Panigale. Al termine della gara disputata la scorsa domenica, Marc Marquez ha spiegato cosa si prova a vincere un gran premio dopo quattro lunghi anni, soprattutto per un pilota da sempre abituato a vincere e dominare su tutti i circuiti del mondo.

Marquez, brividi per i tifosi dopo queste dichiarazioni

Marc Marquez ha commentato la vittoria ad Aragon al termine del gran premio. Il pilota spagnolo ha detto di essere molto felice per questo grande risultato, arrivato quattro anni dopo l’ultima vittoria, ottenuta a Misano nel 2021, quando guidava ancora la Honda.

I suoi tifosi si sono commossi e gli hanno scritto tantissimi messaggi sui social network. Il suo obiettivo è quello di vincere un altro titolo mondiale e raggiungere Valentino Rossi, fermo a quota nove titoli iridati. L’anno prossimo avrà la sua grande occasione con una Ducati ufficiale.

Ecco cosa ha detto il pilota catalano al termine del Gran Premio di casa: “Prima una vittoria era soltanto una coppa in più, ora ha un valore diverso. Ho dovuto prendere decisioni difficili, come quella di lasciare la squadra della mia vita e i miei amici della Honda per continuare a crescere e superare gli infortuni”



Dichiarazioni significative quelle di Marquez che ha poi svelato ulteriormente: “Ho vissuto quattro anni di inferno, ma credo che il futuro sia ancora pieno di grandi sorprese per me. I successi sono il miglior carburante per uno sportivo, in questo momento voglio continuare, anche se non ho più il braccio di cinque anni fa”.

Il riferimento è all’infortunio del 2020 che lo ha costretto ad andare sotto i ferri più di una volta, impedendogli di gareggiare con continuità. La riabilitazione è stata molto lunga e Marquez ne ha risentito. Il tutto mentre la Honda perdeva la propria leadership in MotoGP. Dal 2025, Marc avrà verosimilmente di nuovo la possibilità di giocarsi il Mondiale con la moto migliore della griglia di partenza.