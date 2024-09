Juventus, infermeria piena dopo la sosta? Da Nico a Conceicao, Thiago Motta conta gli infortunati

Dopo lo stop di Francisco Conceicao – che ne avrà sicuramente per qualche settimana e potrebbe rientrare con il Cagliari – in casa Juventus si aggiunge il ko di Nico González. Nella partita vinta 3-0 dall’Argentina contro il Cile, il nuovo esterno bianconero è stato sostituito al 52′ per un problema alla gamba sinistra che sarà valutato dallo staff medico della Selección, anche se a questo punto la sua presenza contro l’Empoli diventa in dubbio.

Dopo la sosta insomma Thiago Motta dovrà fare la conta degli indisponibili. A partire da Milik, che è stato operato al menisco dopo l’Europeo e che si potrebbe rivedere in campo a fine settembre. Le assenze di Conceição e Nico Gonzalez si aggiungono a quelle già note di Milik: operato al menisco prima dell’Europeo. Fermo anche Kostic: che sta recuperando da una lesione al legamento collaterale del ginocchio sinistro.

Diverso il discorso per Thuram e Weah: entrambi hanno accusato fastidio al bicipite femorale contro il Como, ma entrambi potrebbero tornare subito a disposizione.