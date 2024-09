L’annuncio gela i tifosi: ribaltone in classifica in Formula 1

Classifica di Formula 1 tutta da vivere ancora: arriva l’annuncio da parte del team che gela i tifosi, non se l’aspettava nessuno

Il GP di Monza ha ancora una volta cambiato le carte in tavola per quanto riguarda la classifica del campionato mondiale di Formula 1 che continua a farsi più corta ad ogni gara che passa.

Il successo conquistato da Leclerc al termine di una corsa stupenda ha permesso alla Ferrari di portarsi a -39 punti dalla capolista Red Bull nella classifica costruttori. Il pilota monegasco, invece, si trova a -86 punti da Verstappen e per pensare di raggiungerlo dovrà non solo ripetere la prestazione fornita a Monza, ma sperare che il pilota olandese continui il suo trend negativo.

Anche nel GP italiano, Verstappen ha deluso le attese finendo fuori dal podio ed i tifosi della Red Bull iniziano ad essere preoccupati per il digiuno di vittorie che avanti ormai da giugno. L’olandese ha solamente un margine di 62 punti su Lando Norris, mentre la Red Bull si ritrova con appena un +8 sulla McLaren che potrebbe effettuare il sorpasso in Azerbaigian.

Tuttavia, la classifica costruttori non sembra interessare molto il team austriaco e nelle ultime ore è arrivato un annuncio di Helmut Marko, il superconsigliere della Red Bull, che ha gelato i tifosi e provocato un ribaltone clamoroso.

Formula 1, la ‘rinuncia’ della Red Bull: Marko gela i tifosi

La Red Bull, quando siamo ormai arrivati a metà stagione, si ritrova a dover fare delle scelte. Il momento poco positivo di Verstappen e del team ha fatto riavvicinare le dirette avversarie per il titolo del colosso austriaco ed all’interno della scuderia non può non esserci preoccupazione. Intervistato da ‘oe24’, il superconsigliere del team Helmut Marko ha riconosciuto come i risultati siano negativi e che di questo passo Verstappen rischia, annunciando come la priorità della Red Bull sia portare alla vittoria l’olandese.

Il superconsigliere del team austriaco ha fatto sapere che verrà fornito massimo supporto a Verstappen per permettergli di uscire da questo momento complicato e vincere così il suo quarto titolo mondiale: “Dobbiamo dare a Verstappen la macchina più veloce e guidabile possibile. Sennò tutto è possibile, prima di Austin non riusciremo. Perez non sta guidando male, è solo più lento. La priorità al momento è consentire a Max di vincere il 4° mondiale” ha sentenziato, sorprendendo tutti e mettendo in secondo piano così il mondiale costruttori, classifica che rischia un ribaltone nelle prossime settimane.

Una sorta di ‘rinuncia’ importante quella della Red Bull, pronta a tutto pur di permettere a Verstappen di vincere il campionato mondiale. L’annuncio ha gelato i tifosi che non si aspettavano una scelta simile da parte del team austriaco e c’è ora grande attesa di vedere cosa accadrà nelle prossime gare dove il campione in carica è chiamato obbligatoriamente al riscatto per non deludere le aspettative.