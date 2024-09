Ribaltone alla Ferrari, cambia tutto: ora è UFFICIALE

Una decisione importante è ufficializzata dalla Ferrari, ribaltone totale: l’annuncio ha lasciato di stucco i tifosi

Il presente non può che sorridere alla Ferrari che, dopo il bel successo di Charles Leclerc a Monza, punta a ripetersi già nel prossimo GP di Baku. Le speranze per il monegasco di competere per il Mondiale piloti sono ridotte al lumicino ma da Maranello ormai si ragiona domenica dopo domenica.

Occhio al presente, con uno sguardo vigile al futuro. Un futuro che dal 2025 non vedrà più Carlos Sainz a Maranello, sostituito dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton che proverà a spalleggiare Leclerc nella speranza di riportare sulla cima del mondo la Ferrari. L’inglese è stato la primissima grande sorpresa che il Cavallino Rampante ha riservato – lo scorso 1 febbraio – ai suoi tifosi. Ma pare proprio non essere finita qui.

Si è vociferato a lungo di come Ferrari e Adrian Newey potessero convolare a nozze. Il genio dell’aerodinamica, però, sembra ormai lontanissimo e destinato tra una manciata di ore ad essere annunciato in via ufficiale da Aston Martin. Una partita vinta, a suon di milioni, da Lawrence Stroll. Ma anche Ferrari poche ore fa si è data da fare colpendo i suoi tifosi con una serie di annunci.

Ferrari, così cambia tutto: ecco l’attesa rivoluzione

Archiviata la splendida giornata vissuta a Monza la Ferrari è stata protagonista di una serie di decisioni ufficializzate nelle scorse ore-. Si parla del nuovo organigramma del Cavallino Rampante che già da qualche settimana ha dovuto salutare l’ex direttore tecnico Enrico Cardile finito in Aston Martin.

Al suo posto, nel medesimo ruolo, Frederic Vasseur ha deciso di puntare su Loic Serra. Strappato a Mercedes nel 2023, Serra è stato quindi scelto per assumere il ruolo di Technical Director Chassis della Scuderia di Maranello. Sotto Serra – come riportato da ‘Formulapassion’, vi saranno le divisioni ‘Chassis Project Engineering’ nelle mani di Fabio Montecchi, la Vehicle Performance (affidata a Marco Adurno), Aerodynamics (Diego Tondi), il Track Engineering gestito da Matteo Togninalli e lo Chassis Operations affidato a Diego Ioverno che ricoprirà anche il ruolo di Direttore sportivo.

La nuova Ferrari sta dunque nascendo e al centro di tutto, per decisione presa proprio da Vasseur, vi sarà l’ex Mercedes: “La Scuderia Ferrari HP comunica di avere affidato il ruolo di Technical Director Chassis a Loic Serra. Si unirà alla squadra a partire dall’1 ottobre. Loic in questo nuovo ruolo riporterà direttamente al Team Principal, Fred Vasseur”.

Nel comunicato diramato dalla Scuderia di Maranello è stato poi anche specificato che Enrico Gualtieri sarà ancora il Technical Director, rimasto a diretto riporto di Vasseur.