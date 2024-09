Vendetta Bagnaia-Marquez: spunta anche Valentino Rossi

I rapporti tra le due parti in MotoGP potrebbero essersi notevolmente incrinati. Il giornalista almeno ha questa forte sensazione

L’ultimo Gran Premio di Aragon in MotoGp ha visto il ritorno alla vittoria dopo ben quattro anni di Marc Marquez. Il pluricampione iberico ha conquistato sia la Sprint che la gara domenicale dominando e lasciando le briciole agli avversari, con Jorge Martin che non è andato oltre il secondo posto. L’ultimo weekend ha creato molto scalpore e ha visto diverse polemiche per un’altra vicenda.

Nel corso del Gran Premio c’è stato infatti un incidente tra il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia e Alex Marquez, fratello minore di Marc. Dopo lo scontro si è registrato anche un botta e risposta con Pecco che ha accusato in malo modo il collega, addirittura affermando che Alex abbia centrato apposta l’avversario, sullo stile ‘dei Marquez’. Parole forti e piuttosto dure che potrebbero aver lasciato strascichi.

Il prossimo anno Marc Marquez e Bagnaia saranno compagni di squadra con la Ducati ufficiale e questa situazione potrebbe creare malintesi e difficoltà in un rapporto che la Ducati stava pian piano facendo decollare. I due negli ultimi mesi hanno rilasciato dichiarazioni piuttosto distensive, ma l’accaduto ad Aragon potrebbe cambiare tutto. Ne è convinto il giornalista Sky Max Temporali che addirittura cita un esempio lontano, quello relativo a Valentino Rossi e ciò che è accaduto nell’ormai lontano 2015.

Bagnaia-Marquez, la sentenza preoccupa gli italiani

Temporali ha dichiarato: “Ho la sensazione che lo scontro Marquez-Bagnaia non finisca qui. Il problema non è l’incidente, ma le parole di Pecco che ha accusato Alex di aver tenuto aperto l’acceleratore e di averlo centrato apposta”. Parole sorprendenti ma Temporali su Facebook sottolinea la protezione che ha sempre avuto Marc per il fratello minore e potrebbe ‘legarsi al dito’ questa situazione.

In un finale di stagione dove Bagnaia si gioca il titolo con Martin occhio quindi a Marc Marquez, una persona piuttosto ‘vendicativa’. Il giornalista cosi prosegue: “Ripenso alla conferenza stampa del 2015 nel Gran Premio di Malesia, in quell’occasione le parole di Valentino Rossi provocarono un effetto boom clamoroso”, e in quel caso boomerang nei confronti del pilota italiano. Infine il giornalista sottolinea perchè bisogna essere preoccupati:

“Marquez è astuto e piuttosto vendicativo. Questo ci insegna la storia e se ho imparato a conoscere Marc si è legato al dito queste dichiarazioni. Rischia di finire in un campo minato, Pecco deve essere molto furbo”, il pilota italiano avrà cosi una nuova grana per questo finale di stagione.