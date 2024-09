Verstappen avverte la Red Bull: presente e futuro in bilico

Red Bull, il messaggio di Max Verstappen è chiaro: così il futuro dell’olandese potrebbe essere in un altro top team

In Formula 1 c’è aria di grande cambiamento. Il monopolio della Red Bull che da tre anni ha spadroneggia in pista vincendo tutto il possibile, sembra agli sgoccioli. Un momento critico per la Scuderia di Milton Keynes che deve pure fare i conti con le recenti dichiarazioni di Max Verstappen. Un annuncio clamoroso quello del tre volte campione del mondo.

Max Verstappen sembra vivere con sofferenza una situazione paradossale con la RB20 che, da qualche settimana, è una lontanissima parente della vettura insuperabile che già nella prima parte di stagione aveva messo in riga proprio tutti. Poi, da Miami in poi, qualcosa è cambiato. La McLaren ha registrato uno scatto degno di nota. Miglioramenti hanno riguardato pure la Mercedes con i tre successi di Hamilton e Russell nell’ultimo mese e mezzo. Verstappen, invece, il più delle volte è stato suo malgrado costretto a guardare.

Solo due podi, con due secondi posti, nelle ultime sei gare. Una corsa al quarto titolo mondiale che – numeri alla mano – è stavolta in forte discussione. D’altronde Norris dopo Monza è distante ‘solo’ 62 punti. Ecco, Monza. Un Gran Premio che a Verstappen è sempre piaciuto tanto, nel quale ha spesso raccolto soddisfazioni enormi. Quest’anno, però, si è ritrovato sesto a ben 37′ di distacco dal vincitore Charles Leclerc. Uno scenario che potrebbe, molto presto, portare a novità importanti per il futuro dello stesso Verstappen.

Doccia fredda Red Bull, Verstappen è stufo

Lo ha detto e ribadito spesso nel corso degli ultimi tempi. “Questa macchina è inguidabile, è un mostro”, ha rivelato Verstappen anche in occasione del weekend di Monza che lo ha visto spettatore del trionfo della Ferrari. Un’insoddisfazione, quella di Max, piuttosto evidente.

Otto GP davanti a sé, Norris è lì pronto ad approfittarne nonostante le recenti lotte intestine con il compagno in McLaren Oscar Piastri. Un finale di stagione a dir poco spettacolare ma Verstappen guarda oltre. Non è affatto scontata la sua permanenza alla Red Bull. Adesso, dunque, questa condizione non esiste. Lo stesso Horner ha ribadito come Max sia destinato a rimanere a patto che la vettura sia sempre competitiva. Per uno come lui, competitivo e vincente come pochi, una situazione inaccettabile. Christian Horner è quindi avvertito..

“In questo momento vincere entrambi i campionati non è realistico”, ha svelato Verstappen a Monza. Ed in effetti se il trend non dovesse mutare da qui ai prossimi mesi, è decisamente probabile che sia McLaren a fregiarsi del titolo costruttori 2024 visto che è distanziata di appena 8 lunghezze. Ma la parola, come consuetudine, sarà della pista.