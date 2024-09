Lacrime per Zanardi, tifosi commossi: ultim’ora da brividi

Il nome di Zanardi ha ancora una volta lasciato tutti senza parole: le ultime notizie hanno commosso il mondo dello sport

Alex Zanardi è intramontabile: da qualche anno c’è massima riservatezza circa lo stato di salute del campione ma in giro il suo nome è più forte che mai. Le sue idee di sport e di vita continuano ad andare avanti e questa è sicuramente la soddisfazione più gande per l’ex Formula 1 al quale il destino ha riservato più di un’amara beffa. Zanardi, tuttavia, ha sempre saputo rialzarsi e ancora oggi riesce ad essere grande protagonisti.

Il 2020 ha sancito l’ennesima svolta per lui che fu coinvolto in un tragico incidente proprio mentre era a bordo della sua handbike. Da quel momento è nuovamente cambiato tutto per Zanardi e i fan sperano di poterlo rivedere e riabbracciare presto, ma la sensazione è che ci sarà da attendere ancora un po’.

Nel frattempo nel mondo dello sport c’è chi ha deciso di omaggiare Zanardi al meglio. In questo momento stanno andando in scena le paraolimpiadi e insieme ai diversi atleti ci sarebbe dovuto essere anche il campione. Niente da fare per lui che sebbene non sia presente, riesce comunque a manda i suoi sogni. Merito anche della moglie che ha sempre combattuto al suo fianco instancabilmente.

L’omaggio a Zanardi: Obiettivo3 storia di rinascita

Grande momento di sport per Parigi e per la Francia che in questi giorni ha vissuto le paralimpiadi. Tra i tanti atleti italiani in gara ce ne sono alcuni che hanno fatto strada grazie proprio a Zanardi e al suo sempre vivo Obiettivo3. Sono esattamente dieci gli atleti che sono stati impegnati in terra francese, appartenenti a varie discipline, che hanno portato con sé le motivazioni di Zanardi. Ma di cosa si occupa nello specifico il suo progetto?

Obiettivo3 nasce da un’idea di Zanardi che anni fa ha abbracciato il compito di diffondere sempre di più le pratiche sportive tra i disabili. C’è poca conoscenza in merito e l’ex Formula 1 ha deciso di imporsi la missione di rendere lo sport accessibile a tutti. Cosa non sempre possibile a causa spesso dei costi elevati e delle poche informazioni che circolano in merito. Molto banalmente, tante persone non prendono in considerazione l’idea di fare sport solo perché non sanno da dovere cominciare.

Il campione e la sua famiglia, con la moglie Daniela Manni in primis, hanno deciso di regale loro una significativa svolta. Oggi Obiettivo3 continua ad andare avanti grazie soprattutto alla moglie che, dopo l’incidente, ha deciso di prendere in mano le redini dell’iniziativa. “Il progetto non poteva spegnersi, Alex desiderava esserci anche per chi è meno fortunato” ha dichiarato la donna a margine della kermesse suscitando una certa commozione da parte di tutti. Per loro aver portato dieci atleti alle paralimpiadi è un traguardo enorme.