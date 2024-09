Lutto tremendo nel calcio italiano: ha vinto uno storico scudetto

Un terribile lutto ha colpito il mondo del calcio italiano: addio all’eroe dello Scudetto. Il cordoglio del club

Una di quelle notizie che mai nessuno avrebbe voluto dare e che sconvolge il calcio italiano. Nelle ultime ore è venuto a mancare l’ex calciatore che, in passato, ha conquistato il primo ed unico scudetto nella storia del club in cui ha militato. La stessa che ora lo piange e lo ringrazia per tutto quello che ha dato per i suoi colori.

All’età di 79 anni si è spento Cesare Poli, ex calciatore del Cagliari. A comunicarlo, come riportato in precedenza, il club con una nota sul proprio sito e canali social. E’ stato uno dei protagonisti dello scudetto vinto dalla squadra rossoblù nella stagione 1969/70, quella in cui militava il mitico Gigi Riva, scomparso lo scorso gennaio.

Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che Poli fosse malato da tempo. Negli ultimi giorni le sue condizioni sono andate, sempre di più a peggiorare, fino a quando il suo cuore non ha smesso di battere per sempre. Appresa la notizia della sua scomparsa, ex compagni di squadra ed addetti al mondo del calcio, lo hanno ricordato con molto affetto.

Lutto nel calcio, addio a Cesare Poli: vinse lo storico scudetto col Cagliari

Nativo di Breganze (provincia di Vicenza) il 6 gennaio del 1945, Poli muove i suoi primi passi da calciatore nel Lanerossi Vicenza. Debutta come centrocampista centrale ma, con il passare degli anni, venne utilizzato spesso come terzino, mediano e difensore (soprattutto grazie all’intuizione di mister Manlio Scopigno). Dopo aver trascorso tutte le trafile giovanili dei biancorossi fa il suo esordio in prima squadra nel 1965.

#RIP Cesare Poli 🇮🇹⚽️(79) Defender who played 195 games in #SerieA for @LRVicenza @Inter & @CagliariCalcio. Part of the Cagliari squad which won Serie A in 1970 pic.twitter.com/P660L0sRRC — Sporting Obituaries (@SportIconObit) September 7, 2024

Due anni più tardi venne osservato dai dirigenti dell’Inter che lo portarono a Milano. Con i nerazzurri rimase due stagioni fino a quando non arriva la chiamata che gli cambia la vita calcistica, quella del Cagliari. Due anni importanti quelli vissuti in Sardegna dove vinse il primo ed unico storico scudetto della squadra composta da calciatori importanti come Riva, Albertosi, Domenghini e molti altri.

Nel ’71 fece il suo ritorno a casa nel Lanerossi dove vi rimase per due stagioni. Fino a quando, nel ’73, è tornato nuovamente in Sardegna. Due anni più tardi (dopo averne compiuti 30) decise di appendere le scarpette al chiodo dopo aver riportato la rottura del tendine d’Achille. Dopo aver lasciato il calcio, però, decise di rimanere sull’isola insieme alla sua famiglia. Proprio a Cagliari Poli è venuto a mancare tra l’affetto dei suoi cari, parenti e conoscenti. Lo ha ricorda, con molto affetto, l’attuale numero uno del club Tommaso Giulini.