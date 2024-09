Ossessione spagnola: piano Ducati contro Marquez

Iniziano già le previsioni sul rapporto che Marc Marquez avrà il prossimo anno quando correrà sulla Ducati ufficiale in coppia con Bagnaia

In questo fine settimana si terrà il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini che come ogni anno per gli appassionati italiani della Moto GP è sempre un appuntamento speciale. A Misano uno dei volti più attesi sarà il nostro connazionale Francesco Bagnaia che vorrà rifarsi dopo la caduta con polemica nell’ultimo GP ad Aragon.

In quest’ultima gara a trionfare è stato Marc Marquez che ha ottenuto, al dodicesimo tentativo, la sua prima vittoria in stagione. Per Pecco Bagnaia ci sono state molte polemiche in seguito alla caduta a soli sei giri dalla fine per un brutto incidente con l’altro Marquez, il fratello minore Alex. Una vera sfortuna per il pilota torinese che stava lottando per un posto sul podio che gli avrebbe dato parecchi punti, utili nella sua rincorsa al primo posto in classifica.

Dalla Spagna: il rapporto Bagnaia-Marquez in Ducati penalizzerà il pilota iberico?

Questa caduta che ha negato a Bagnaia di ottenere qualche punto nel Gran Premio di Aragon ha portato al ritorno delle polemiche di molti tifosi italiani verso i fratelli Marquez. In Spagna invece si domandano quale sarà il destino di Marc visto che è già ufficiale da tempo il suo passaggio nel team ufficiale Ducati per la stagione 2025 dove farà appunto coppia con Pecco.

Secondo il quotidiano catalano ‘El Nacional’, in Italia ci sarebbero pressioni verso il team Ducati affinché venga fatto un occhio di riguardo a Bagnaia e che rimanga lui il pilota principale nella casa di Borgo Panigale per provare a vincere un nuovo titolo Mondiale anche l’anno prossimo. Naturalmente però ogni tipo di discorso in tal senso appare prematuro visto che tutte le energie e le forze in casa Ducati sono indirizzate alla corsa a questo titolo 2024 che vede Pecco costretto a recuperare 23 punti.

Il pilota torinese è infatti a quota 276 punti mentre il leader Jorge Martin con i suoi 299 cercherà di difendere il primo posto nelle ultime otto gare. In Spagna invece iniziano già a pensare a quale sarà il rapporto tra Bagnaia e Marquez con il timore che il sei volte campione del Mondo in Moto GP possa essere penalizzato dalle strategie in rosso.