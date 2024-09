Brutte notizie per la Ferrari: Vasseur ha confessato tutto

La Ferrari deve fare i conti con una brutta notizia, confessata dal team principal Frederic Vasseur. I tifosi della Rossa sono rimasti scottati

C’è qualcosa che non torna per i piani del Cavallino Rampante e il numero uno della gestione sportiva non si è nascosto parlando di problematiche e di un grande colpo fallito. In molti avevano intuito che qualcosa non fosse andato per il verso giusto.

La Ferrari deve puntare al massimo in questo finale di stagione, per preparare nel migliore dei modi l’avvio del 2025. Lo sbarco di Lewis Hamilton dovrà coincidere con la creazione di una vettura vincente, in grado di competere per i due titoli sino in fondo. Il recupero nei confronti della Red Bull è stato evidente nelle ultime gare, soprattutto a Monza, dove i nuovi aggiornamenti hanno funzionato a dovere.

Con il nuovo fondo sono spariti i fastidiosissimi rimbalzi sul rettilineo che comunemente si definiscono bouncing. Il problema di Leclerc e Sainz è che la McLaren resta la vettura da battere. Si discute molto dell’ala anteriore e della sua sospetta flessibilità, ma per ora la FIA ha giudicato tutto regolare.

Tra un ricorso e l’altro alla Federazione il Mondiale 2024 finirà così, senza direttive tecniche aggiuntive di rilievo. Nel 2025, però, la FIA ha già preannunciato che metterà mano alla vicenda, probabilmente vietando un certo tipo di effetto all’anteriore. Per ora Red Bull e Ferrari devono pazientare e provare a combattere con le proprie armi. Quelle della scuderia austriaca sono clamorosamente regredite dopo l’addio di Adrian Newey.

La Ferrari ha rinunciato ad Adrian Newey: Vasseur spiega il motivo

Newey è pronto ad essere presentato dall’Aston Martin nei prossimi giorni. Sarà il colpo di Lawrence Stroll per la sua scuderia, nel tentativo di arrivare al livello dei top team. Fernando Alonso vuole regalarsi un’ultima chance iridata prima di appendere il casco al chiodo e potrebbero esserci tutti gli ingredienti giusti per riuscirci. Fatto sta che per la Ferrari il sogno di ingaggiare il geniale ingegnere inglese è sfumato proprio sul più bello.

La Rossa era stata la prima a manifestare interesse nei suoi confronti e la trattativa era già in fase avanzata. Qualcosa, però, è andato storto e a spiegare cosa è stato lo stesso Frederic Vasseur.

Il team principal di Maranello, in un’intervista a Frederic Ferret de ‘L’Equipe’ dello scorso 31 agosto, aveva dichiarato: “Abbiamo avuto dei colloqui ma le sue idee erano diverse da ciò che io avevo in mente per lui”. Sembra proprio che Newey volesse pieni poteri, anche oltre il lato tecnico e questo avrebbe pestato i piedi ad altre figure già presenti nella Scuderia.