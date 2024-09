È saltato tutto, la Ferrari dice no: motivazione assurda

Alla fine è saltato tutto. La Ferrari ha preso una decisione che ha sorpreso: i tifosi non riescono a crederci. Ecco cosa è successo

La Ferrari è in un periodo di transizione alla luce del fatto che non ha una vettura del tutto competitiva per lottare per il titolo mondiale e, per questo motivo, sta già lavorando per il futuro. Il 2026 rappresenterà l’anno della rivoluzione per la Formula 1, cambieranno i regolamenti e, di conseguenza, potremmo assistere a nuovi equilibri in pista. Questo è l’auspicio che hanno tutti a Maranello: l’obiettivo è quello di ottenere grandi risultati con le nuove regole e di riportare a casa un mondiale che manca da tantissimi anni.

Il titolo costruttori manca dal 2008, mentre l’ultimo mondiale piloti è arrivato l’anno precedente, con Kimi Raikkonen. L’arrivo in Ferrari di Lewis Hamilton è il chiaro segnale di grosse ambizioni, ma sarà importante dare al sette volte campione e a Leclerc una macchina in grado di competere contro gli avversari, proprio come è successo in occasione del Gran Premio di Monza. Una certezza riguarda Adrian Newey, uno dei progettisti più importanti della storia della Formula 1. Sta per arrivare l’annuncio della sua firma con l’Aston Martin, ma la Ferrari ha preferito defilarsi per un motivo ben preciso.

Newey, ecco perché non è andato alla Ferrari

Adrian Newey è uno dei progetti migliori di sempre, ha dato vita ad alcune delle auto più veloci della storia della Formula 1, come la Williams dell’inizio degli anni ’90 o le McLaren che hanno scritto la storia qualche anno dopo. Da oltre dieci anni, Newey è alla Red Bull ed ha trasformato questa scuderia in uno dei team più vincenti di sempre. La monoposto che ha permesso a Max Verstappen di dominare in questi anni porta la sua firma, ma in futuro sarà l’Aston Martin a sfruttare il suo genio. In un primo momento, sembrava potesse firmare per la Ferrari, ma le cose sono andate in maniera diversa.

Secondo quanto evidenziato da ‘Motorsport’, pare che la scuderia di Maranello abbia preferito evitare di partecipare ad un’asta con l’Aston Martin. Il team britannico pagherà cento milioni di euro per tre stagioni a Newey, una cifra irraggiungibile per la Ferrari. Per questo motivo, i vertici dirigenziali hanno preferito dare a Vasseur il compito di cercare all’interno le forze che dovranno permettere alla Rossa di lottare per il titolo mondiale nei prossimi anni.

Dopo la partenza di Enrico Cardile, anch’egli destinato a far parte del gruppo di lavoro di Newey all’Aston Martin, la Ferrari ha quindi riordinato le idee per il prossimo futuro. La rossa, infatti, ha annunciato la nomina di Loic Serra in qualità di nuovo Direttore Tecnico del Telaio a partire dal 1° ottobre 2024.

Al contempo l’Aston Martin dovrebbe ufficializzare l’ingaggio di Adrian Newey durante il weekend di Baku.